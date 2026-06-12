玉山金股東會通過1.4元股息！完成董事改選

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▲玉山金控今（12）日召開股東會，由董事長黃男州親自主持，會中除通過配發1.4元現金股利之外，也完成董事改選。（圖／玉山金提供）

[NOWNEWS今日新聞] 玉山金控今（12）日召開股東會，由董事長黃男州親自主持，會中除通過配發1.4元現金股息，也順利完成董事改選，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關鍵意義。隨著投信與壽險版圖完成整合，併購三商美邦人壽並建構起完整的金融生態圈，玉山金正式邁入「金控2.0元年」，「整合」將是今（2026）年玉山的關鍵主軸，將持續壯大金控版圖，為顧客、 股東、員工及社會創造長期價值，實現企業永續發展。

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玉山金2025年淨收益917.10億元，稅後盈餘343.42億元創歷史新高，年成長31.4%，每股稅後盈餘（EPS）2.12 元、ROA為0.80%、ROE為13.05%，資本適足率128.02%，總資產穩健成長達4兆5165億元。

玉山金總經理陳茂欽表示，2026年是充滿機遇及挑戰的一年，全球經濟預期維持溫和擴張，AI驅動的基礎建設投資及高效能運算需求 仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資 及家庭支出，並支撐實體經濟。

他認為，台灣作為全球AI及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品 出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀，惟全球供應鏈重組、 傳產製造仍面臨中國低價出口外溢，恐導致產業間景氣分歧加劇，台灣企業仍需透過靈活佈局全球、深化技術門檻，方能在變局中穩固領先地位。

不過，隨著金融環境的變化，金控經營也邁入新紀元，除了自主有機成長外，也積極評估各項策略聯盟、併購M&A來強化金控競爭力。2025年3月，玉山金順利收購保德信投信，同年10月更名為玉山投信，隨高雄亞洲資產管理中心政策落地與指引，投信將扮演金控產品重 要引擎，與銀行財富管理、私人銀行業務緊密結合，擴大資產管理服務的廣度及深度。

此外，金管會推動壽險業導入IFRS 17及新一代清償能力制度ICS 2.0，相關會計與資本標準正式接軌國際，資訊及財務透明度顯著提升，有壽險公司加入將可壯 大金控版圖，更可成為銀行以外的第二成長引擎。今年1月23日玉山金股東臨時會已通過合意併購三商美邦人壽，待主管機關核准即可進行相關合併事宜。在加入壽險後，玉山將完備銀、保、證3大業務獲利引擎，金控資產規模將突破 6兆元，成為台灣上市前5大金控之列。

▲玉山金控今（12）日召開股東會，並完成董事改選，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關鍵意義。（圖／玉山金提供）

玉山金今日股東會也完成董事改選，其中新任獨立董事游明德專長於企業併購、財務分析與企業價值評估，將強化玉山在併購與財務治理的決策品質；謝明慧獨立董事專長於消費者行為與品牌行銷，將為數位金融與顧客體驗升級提供策略指引；麥修仁董事長期耕耘於不動產業，具有豐厚的企業治理及產業經驗；許瀞心董事具法律與保險專業，對即將迎來的壽險子公司，在法遵、風險管理與業務協同上，扮演舉足輕重的角色。

玉山金強調，隨著投信與壽險版圖完成整合，併購三商壽，並建構起完整的金融生態圈，玉山正式邁入「金控2.0元年」，新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均有所增強；獨立董事占比由原來的41.67%提升至45.45%；女性董事人數由原來的2人增加為3人，為董事會的多元性與專業深度，奠定良好基礎，協助玉山朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

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