玉山金股東會》完成11席董事改選、4新面孔 邁入金控2.0元年

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玉山金控今（12）日上午完成11席董事改選，其中4席為新面孔。玉山金表示，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關鍵意義。另外，隨著投信與壽險版圖陸續完成整合，玉山正式邁入「金控2.0元年」。

玉山金表示，新任獨立董事游明德專長於企業併購、財務分析與企業價值評估，將強化玉山在併購與財務治理的決策品質；另外一位獨立董事謝明慧專長於消費者行為與品牌行銷，將為數位金融與顧客體驗升級提供策略指引；新東陽公司的法人董事代表麥修仁，長期耕耘於不動產業，具有豐厚的企業治理及產業經驗；自然人董事許瀞心具法律與保險專業，對即將迎來的壽險子公司，在法遵、風險管理與業務協同上，扮演舉足輕重的角色。

女性董事增至 3 人，更多元與專業

隨著投信與壽險版圖完成整合，併購三商壽並建構起完整的金融生態圈，玉山正式邁入「金控2.0元年」，新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均有所增強；獨立董事占比由原來的41.67%提升至45.45%；女性董事人數由原來的2人增加為3人，為董事會的多元性與專業深度，奠定良好基礎，協助玉山朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

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玉山金表示，三商美邦人壽今年5月底總資產1.65兆元，5月稅後純益26.2億元、前5月稅後純益59.9億元，5月單月及前5月的FVOCI股票處分利益為24.1億及38.0億元，5月單月獲利強健，主要受惠台股加權指數及美股上升，產生金融資產評價利益。

玉山金控上午的股東常會，由董事長黃男州主持，總經理陳茂欽報告營業概況。陳茂欽表示，展望2026年，「整合」將是玉山的關鍵主軸。以顧客為核心，推動金控子公司間的資訊串聯、資源共享及整合行銷，打造金融生態圈，提供顧客全方位的解決方案。

陳茂欽指出，玉山金的整合之路任重而道遠，玉山人必定全力以赴，以智慧與決心，朝「台灣的玉山，世界的玉山」願景堅定前行。

以下為玉山金股東常會之營業概況報告全文內容：

全球經濟溫和擴張， AI 仍是成長引擎

回顧2025年，全球經濟在川普關稅戰及地緣政治風險下，仍展現充足韌性，全年GDP成長率維持 3.2%水準，受惠於各國通膨壓力放緩，主要央行啟動降息循環，企業投資及終端消費穩步回升。台灣總體經濟則展現強勁動能，2025 年經濟成長率 8.63%創近15年新高，在AI熱潮的帶動下，半導體及資通訊等產業爆發式成長，2025年台灣出口突破6400億美元為歷年最高，出口暢旺亦促進民間投資，人均GDP為3萬9477美元首度超越日、韓，成功抵禦全球貿易壁壘帶來的逆風。

展望2026年，全球經濟預期維持溫和擴張，AI驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。台灣作為全球AI及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀；惟全球供應鏈重組、傳產製造仍面臨中國低價出口外溢，恐導致產業間景氣分歧加劇，台灣企業仍需透過靈活布局全球、深化技術門檻，方能在變局中穩固領先地位。

整體而言，2026是充滿機遇及挑戰的一年，面對外部環境的不確定性，「玉山相信，清晰的願景與核心價值，是引領我們前行的力量泉源」；精準的策略與超強執行力，是邁向永續經營的關鍵動能。1992年玉山銀行創立，便立下「台灣的玉山，世界的玉山」願景，矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業。迎向金控2.0時代，玉山將持續壯大金控版圖，為顧客、股東、員工及社會創造長期價值，實現企業永續發展。

飛躍成長，再創玉山新里程

玉山長期專注金融本業，30多年來各項業務均穩健成長。財務指標方面，2025年金控淨收益（註：金控業稱營收為淨收益）新台幣917.10億元，稅後純益343.42億元創歷史新高，年成長31.4%，EPS（每股稅後純益） 2.12元、ROA （資本報酬率）0.80%、ROE（股東權益報酬率）13.05%，資本適足率128.02%。子公司玉山銀行、玉山證券、玉山創投稅後純益分別為 327.86億元、26.1億元及1.2億元，2025年7月玉山投信加入，挹注金控 0.92億元，銀行及證券ROE分別為11.87%及25.04%，整體績效表現優異。

業務指標方面，金控總資產穩健成長，達4兆5165 億元。子公司玉山銀行2025年底總存款為3兆7784億元，成長12.95%，其中外幣存款1兆 2978 億元；總放款2兆6302億元，成長12.57%；財富管理淨手續費收入為 154.2億元，成長14.15%；資產品質長期保持良好，逾期放款比率0.15%，放款覆蓋率826.42%。證券現貨市占率1.78%、融資市占率2.84%，主、協辦承銷件數共計 45 件。

在國際重要評鑑方面，玉山金控連續12年入選「道瓊領先新興市場指數」(DJBIC)成份股，連續7年排名全球銀行業前 5%、連續4年獲得 MSCI ESG 指數最高評級 AAA，均創下台灣金融業最佳紀錄。國內重大獎項，玉山金控不僅獲頒「天下永續公民獎」最高榮譽「永續標竿企業」、亦連續12 年蟬聯財訊「永續金融獎」金質獎，顯現玉山的綜合表現深獲國內外重要評鑑及獎項高度肯定。

精準 M&A 壯大金控版圖

2002年1月玉山金控成立，由銀行、證券及票券以股份轉換方式成立，同年成立創投，藉由子公司之間跨業整合，提供顧客一站式金融服務。20多年來，玉山深耕銀行本業，2025年整體資產規模已突破4.5兆元、獲利突破300億元，在經營績效、公司治理、服務品質、風險管理及永續發展，皆有良好成果展現。

隨著金融環境的變化，金控經營也邁入新紀元。除了自主有機成長外，也積極評估各項策略聯盟、併購 M&A 來強化金控競爭力。2025年3月，玉山金控順利收購保德信投信，同年10月更名為玉山投信，隨高雄亞洲資產管理中心政策落地與指引，投信將扮演金控產品重要引擎，與銀行財富管理、私人銀行業務緊密結合，擴大資產管理服務的廣度及深度。

此外，金管會推動壽險業導入 IFRS 17 及新一代清償能力制度ICS 2.0，相關會計與資本標準正式接軌國際，資訊及財務透明度顯著提升。值此關鍵時點，有壽險公司的加入將可壯大金控版圖，更可成為銀行以外的第二成長引擎。 2026年1月23日玉山金控股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽，獲得超過 85%出席股數支持，待主管機關核准即可進行相關合併事宜。在加入壽險後，玉山將完備銀、保、證三大業務獲利引擎，金控資產規模將突破 6兆元，成為台灣上市前五大金控之列。

發揮金控綜效，實現永續經營

玉山第四個十年，將持續強化 3 大核心優勢「專業領先、服務卓越、顧客信任」，以顧客為核心，透過專業的金融服務，提供顧客最即時、最具價值的解決方案；在實體及數位通路上提供簡易、流暢、貼心的服務體驗；顧客的支持與 MGM，將有形的資產託付給玉山，這就是對玉山最大的信賴。

邁向金控 2.0 時代，玉山以銀行為主體，結合證券、投信、創投及保險的力量，縱向及橫向整合，發揮跨子公司間整合綜效。在科技及永續雙軸轉型方面，玉山擁抱數位轉型及科技創新，以金控資源聚焦數據分析、雲端應用、資料治理及AI賦能等領域，除完善現有IT基礎工程，玉山也與外部國際科技大廠合作，推出AI房貸顧問、投資i-chat等各類生成式AI諮詢服務，探索新型態的顧客服務模式。發揮ESG永續正向影響力，2025年玉山第五年舉辦 ESG 永續倡議行動，以人才培育及科技賦能為題，號召近200家企業響應，加速落實永續轉型；同時，連續4年率隊參與COP 並受邀參加世界氣候峰會（WCS）發表演說，並擔任自然投資聯盟（Nature Investment Coalition，NIC）亞洲區主席，展現亞洲金融業的區域影響力，為推動生物多樣性保育盡一份心力。

整合致勝，開創璀璨新未來

以台灣最高的山為名，玉山矢志經營一家最好的金融機構，期許成為顧客、員工及台灣這塊土地的最愛。過去10年，玉山持續厚植實力，轉動飛輪實現穩步成長，如今玉山已是台灣具規模的金控，展現良好的經營成果，深獲投資人、股東及社會肯定。

展望 2026 年，「整合」將是玉山的關鍵主軸。以顧客為核心，推動金控子公司之間資訊串聯、資源共享及整合行銷，打造金融生態圈，提供顧客全方位的解決方案。任重而道遠，玉山人必定全力以赴，以智慧與決心，朝「台灣的玉山，世界的玉山」願景堅定前行。

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