玉山金股東會》完成11席董事改選、4新面孔 邁入金控2.0元年
玉山金控今（12）日上午完成11席董事改選，其中4席為新面孔。玉山金表示，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關鍵意義。另外，隨著投信與壽險版圖陸續完成整合，玉山正式邁入「金控2.0元年」。
玉山金表示，新任獨立董事游明德專長於企業併購、財務分析與企業價值評估，將強化玉山在併購與財務治理的決策品質；另外一位獨立董事謝明慧專長於消費者行為與品牌行銷，將為數位金融與顧客體驗升級提供策略指引；新東陽公司的法人董事代表麥修仁，長期耕耘於不動產業，具有豐厚的企業治理及產業經驗；自然人董事許瀞心具法律與保險專業，對即將迎來的壽險子公司，在法遵、風險管理與業務協同上，扮演舉足輕重的角色。
女性董事增至3人，更多元與專業
隨著投信與壽險版圖完成整合，併購三商壽並建構起完整的金融生態圈，玉山正式邁入「金控2.0元年」，新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均有所增強；獨立董事占比由原來的41.67%提升至45.45%；女性董事人數由原來的2人增加為3人，為董事會的多元性與專業深度，奠定良好基礎，協助玉山朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。
玉山金表示，三商美邦人壽今年5月底總資產1.65兆元，5月稅後純益26.2億元、前5月稅後純益59.9億元，5月單月及前5月的FVOCI股票處分利益為24.1億及38.0億元，5月單月獲利強健，主要受惠台股加權指數及美股上升，產生金融資產評價利益。
玉山金控上午的股東常會，由董事長黃男州主持，總經理陳茂欽報告營業概況。陳茂欽表示，展望2026年，「整合」將是玉山的關鍵主軸。以顧客為核心，推動金控子公司間的資訊串聯、資源共享及整合行銷，打造金融生態圈，提供顧客全方位的解決方案。
陳茂欽指出，玉山金的整合之路任重而道遠，玉山人必定全力以赴，以智慧與決心，朝「台灣的玉山，世界的玉山」願景堅定前行。
以下為玉山金股東常會之營業概況報告全文內容：
全球經濟溫和擴張，AI仍是成長引擎
回顧2025年，全球經濟在川普關稅戰及地緣政治風險下，仍展現充足韌性，全年GDP成長率維持 3.2%水準，受惠於各國通膨壓力放緩，主要央行啟動降息循環，企業投資及終端消費穩步回升。台灣總體經濟則展現強勁動能，2025 年經濟成長率 8.63%創近15年新高，在AI熱潮的帶動下，半導體及資通訊等產業爆發式成長，2025年台灣出口突破6400億美元為歷年最高，出口暢旺亦促進民間投資，人均GDP為3萬9477美元首度超越日、韓，成功抵禦全球貿易壁壘帶來的逆風。
展望2026年，全球經濟預期維持溫和擴張，AI驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。台灣作為全球AI及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀；惟全球供應鏈重組、傳產製造仍面臨中國低價出口外溢，恐導致產業間景氣分歧加劇，台灣企業仍需透過靈活布局全球、深化技術門檻，方能在變局中穩固領先地位。
整體而言，2026是充滿機遇及挑戰的一年，面對外部環境的不確定性，「玉山相信，清晰的願景與核心價值，是引領我們前行的力量泉源」；精準的策略與超強執行力，是邁向永續經營的關鍵動能。1992年玉山銀行創立，便立下「台灣的玉山，世界的玉山」願景，矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業。迎向金控2.0時代，玉山將持續壯大金控版圖，為顧客、股東、員工及社會創造長期價值，實現企業永續發展。
飛躍成長，再創玉山新里程
玉山長期專注金融本業，30多年來各項業務均穩健成長。財務指標方面，2025年金控淨收益（註：金控業稱營收為淨收益）新台幣917.10億元，稅後純益343.42億元創歷史新高，年成長31.4%，EPS（每股稅後純益） 2.12元、ROA （資本報酬率）0.80%、ROE（股東權益報酬率）13.05%，資本適足率128.02%。子公司玉山銀行、玉山證券、玉山創投稅後純益分別為 327.86億元、26.1億元及1.2億元，2025年7月玉山投信加入，挹注金控 0.92億元，銀行及證券ROE分別為11.87%及25.04%，整體績效表現優異。
業務指標方面，金控總資產穩健成長，達4兆5165 億元。子公司玉山銀行2025年底總存款為3兆7784億元，成長12.95%，其中外幣存款1兆 2978 億元；總放款2兆6302億元，成長12.57%；財富管理淨手續費收入為 154.2億元，成長14.15%；資產品質長期保持良好，逾期放款比率0.15%，放款覆蓋率826.42%。證券現貨市占率1.78%、融資市占率2.84%，主、協辦承銷件數共計 45 件。
在國際重要評鑑方面，玉山金控連續12年入選「道瓊領先新興市場指數」(DJBIC)成份股，連續7年排名全球銀行業前 5%、連續4年獲得 MSCI ESG 指數最高評級 AAA，均創下台灣金融業最佳紀錄。國內重大獎項，玉山金控不僅獲頒「天下永續公民獎」最高榮譽「永續標竿企業」、亦連續12 年蟬聯財訊「永續金融獎」金質獎，顯現玉山的綜合表現深獲國內外重要評鑑及獎項高度肯定。
精準 M&A 壯大金控版圖
2002年1月玉山金控成立，由銀行、證券及票券以股份轉換方式成立，同年成立創投，藉由子公司之間跨業整合，提供顧客一站式金融服務。20多年來，玉山深耕銀行本業，2025年整體資產規模已突破4.5兆元、獲利突破300億元，在經營績效、公司治理、服務品質、風險管理及永續發展，皆有良好成果展現。
隨著金融環境的變化，金控經營也邁入新紀元。除了自主有機成長外，也積極評估各項策略聯盟、併購 M&A 來強化金控競爭力。2025年3月，玉山金控順利收購保德信投信，同年10月更名為玉山投信，隨高雄亞洲資產管理中心政策落地與指引，投信將扮演金控產品重要引擎，與銀行財富管理、私人銀行業務緊密結合，擴大資產管理服務的廣度及深度。
此外，金管會推動壽險業導入 IFRS 17 及新一代清償能力制度ICS 2.0，相關會計與資本標準正式接軌國際，資訊及財務透明度顯著提升。值此關鍵時點，有壽險公司的加入將可壯大金控版圖，更可成為銀行以外的第二成長引擎。 2026年1月23日玉山金控股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽，獲得超過 85%出席股數支持，待主管機關核准即可進行相關合併事宜。在加入壽險後，玉山將完備銀、保、證三大業務獲利引擎，金控資產規模將突破 6兆元，成為台灣上市前五大金控之列。
發揮金控綜效，實現永續經營
玉山第四個十年，將持續強化 3 大核心優勢「專業領先、服務卓越、顧客信任」，以顧客為核心，透過專業的金融服務，提供顧客最即時、最具價值的解決方案；在實體及數位通路上提供簡易、流暢、貼心的服務體驗；顧客的支持與 MGM，將有形的資產託付給玉山，這就是對玉山最大的信賴。
邁向金控 2.0 時代，玉山以銀行為主體，結合證券、投信、創投及保險的力量，縱向及橫向整合，發揮跨子公司間整合綜效。在科技及永續雙軸轉型方面，玉山擁抱數位轉型及科技創新，以金控資源聚焦數據分析、雲端應用、資料治理及AI賦能等領域，除完善現有IT基礎工程，玉山也與外部國際科技大廠合作，推出AI房貸顧問、投資i-chat等各類生成式AI諮詢服務，探索新型態的顧客服務模式。發揮ESG永續正向影響力，2025年玉山第五年舉辦 ESG 永續倡議行動，以人才培育及科技賦能為題，號召近200家企業響應，加速落實永續轉型；同時，連續4年率隊參與COP 並受邀參加世界氣候峰會（WCS）發表演說，並擔任自然投資聯盟（Nature Investment Coalition，NIC）亞洲區主席，展現亞洲金融業的區域影響力，為推動生物多樣性保育盡一份心力。
整合致勝，開創璀璨新未來
以台灣最高的山為名，玉山矢志經營一家最好的金融機構，期許成為顧客、員工及台灣這塊土地的最愛。過去10年，玉山持續厚植實力，轉動飛輪實現穩步成長，如今玉山已是台灣具規模的金控，展現良好的經營成果，深獲投資人、股東及社會肯定。
展望 2026 年，「整合」將是玉山的關鍵主軸。以顧客為核心，推動金控子公司之間資訊串聯、資源共享及整合行銷，打造金融生態圈，提供顧客全方位的解決方案。任重而道遠，玉山人必定全力以赴，以智慧與決心，朝「台灣的玉山，世界的玉山」願景堅定前行。
更多風傳媒報導
其他人也在看
亞股過熱了嗎？「韓股比台股便宜」霸菱李偉博示警SpaceX「世紀大抽血」
亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。
吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
雲林、嘉義等12縣市豪、大雨特報 4地慎防大雷雨
中央氣象署今天下午發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，南投至台南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
索馬利蘭駐台代表處遷址！吳志中喊友誼萬歲
[NOWNEWS今日新聞]索馬利蘭共和國（RepublicofSomaliland）駐台灣代表處今（12）日舉行新址開館儀式，駐台大使拉加爾（MahmoudAdamJamaGalaal）致詞表示，台灣...
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
VOLVO EX90 預售正式啟動 首波接單 299 萬元起
VOLVO 國際富豪汽車今（12）日正式宣布，品牌全新豪華純電七座休旅 Volvo EX90 正式啟動預售，首波預接單價 299 萬元起。作為 VOLVO 新世代純電旗艦，EX90 不僅承襲品牌近百年來對安全科技的堅持，更以寬裕七座空間、長途純電續航、800V 高壓電能架構與軟體定義車輛的能力，回應現代菁英家庭對豪華、安心與多功能移動的全新期待。 Volvo EX90 一舉榮獲 2025 年 World Car Awards 評選「世界年度豪華車 （World Luxury Car） 」殊榮；此次將 EX90 引進台灣市場，不僅代表 VOLVO 純電產品陣容正式邁入旗艦級距，也象徵品牌以新世代…
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
蕭煌奇砸千萬玩股票 聽新聞當操盤手曾「3天蒸發一棟房」
金曲歌王蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，在第37屆金曲獎強勢入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」以及「最佳作曲人獎」四項大獎，即將角逐生涯第五座台語歌王獎座。在金曲揭曉前夕，他更無預警拋出震撼彈，宣布將於今年9月再度登上台北小巨蛋，舉辦全新個人巡迴演唱會「BRAVO」，可謂雙喜臨門。而在音樂光環背後，蕭煌奇受訪時更罕見透露自己「隱藏版操盤手」的驚人身分，砸下8位數揮軍股市，甚至經歷過「3天蒸發一棟房」的驚心動魄體悟，引發外界高度關注。
歡慶MG在台突破四萬車主里程碑 六月入主直升白金會員享1.5倍紅利回饋
MG Taiwan深耕台灣市場以來，憑藉「超規滿配」的產品實力與誠意十足的購車方案，即將迎來品牌在台四萬位車主的歷史里程碑，這不只是一個數字，更是全台四萬個車主對MG最真實的信任見證。為回饋給廣大消費者的支持，MG Taiwan於六月推出最強夏日購車方案，祭出全車系0利率貸款方案，讓購車門檻有感大降，絕對是今年夏天最不容錯過的入手時機！本月購車不僅享有0利率優惠貸款方案，各車型搭配舊換新補助後更迎來心動起跳價：當家旗艦休旅HS限量絕享價75.9萬起、都會時尚小休旅ZS心動版59.9萬起、以及正七人座G50 PLUS旗艦版98.5萬起，讓輕鬆晉升有車階級。 不只如此，六月入主全車系任一車款，即可…
考倒一堆駕駛！這些交通標線你認得幾個？看錯恐吃罰單｜汽車小學堂
過去台灣的道路設計多半秉持「路越寬越好開」思維，卻在無形中鼓勵了駕駛人超速與隨意變換車道。隨著「交通零死亡願景」概念抬頭，有關交通工程單位開始透過行為心理學設計思維，重新定義道路標線。
教召次數改成無上限？苦主「退伍12年被召6次」崩潰發文…後指部回應曝
近日有民眾發文抱怨，表示自己退伍12年被教召4次，理論上教召次數已滿，沒想到今年又被教召，還一次就召14天，他打電話向國防部1985申訴卻被告知，因為缺員需求已取消12年4次的上限，文章曝光後引發網友熱議。對此，後備指揮部回應，目前教召仍維持12年上限4次，相關規定並無更動，對個案狀況不清楚，建議民眾重複確認次數是否正確，或聯絡相關單位協助查詢。
The new Sorento全新年式到港 油電動力159.9萬元起
Kia秉持品牌精神「Movement that inspires移動．啟發人心」，致力提供永續移動方案，Kia總代理台灣森那美起亞同步全球策略，積極導入新世代新能源車款，宣告邁入「新動能．油電新紀元」。 繼Kia智慧油電科技潮旅The new Stonic、Kia極致進口油電休旅The new Sportage接連強勢登台後，作為品牌新能源旗艦LSUV代表的The new Sorento，自上市以來憑藉大器外觀設計、豪華舒適座艙與先進科技配備，深受國內消費者肯定。 為回應市場需求並回饋消費者支持，Kia總代理台灣森那美起亞導入全新年式The new Sorento，並全面聚焦1.6L Turb…
蔡義川怒辭TPBL要職 我國職籃史上最近6年的危機 也是莊瑞雄的轉機
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】開業已經滿兩年的TPBL，最近在總冠軍賽系列爆發裁判出走潮，兩支來自PLG
洪都拉斯昔押房買股「慘暴跌剩6元」 最終結局竟神反轉
娛樂中心／邱于芳報導因模仿「心海羅盤」葉教授走紅的藝人洪都拉斯，最近在民視熱播八點檔《豆腐媽媽》飾演萬家一家之主，和劇中演員展開多場精彩對手戲。他曾在談話性節目中分享，自己股齡已有30年，當年會從搞笑藝人斜槓成為演員，將專注力放在演戲上，和投資有關係。當年他曾將房子拿去抵押，以一張10幾塊的股價買進500張銀行股，然而買了之後，該檔股票卻一路跌至6塊，因此和老婆天天失眠，沒想到迎來驚人反轉。