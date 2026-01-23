玉山金股臨會86％同意通過合併三商壽 成為上市第五大金控

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控(2884)今天(1/23)舉行115年第一次股東臨時會，以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部股權，換股比率為每1股三商壽股票、換發玉山金0.2486股；今天股東出席比率為72.52%，贊成比率達85.91%，玉山金成為國內第五大上市金控公司。

玉山金2025年全年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，均創歷年同期獲利新高。其中，包含Norges Bank等重量級主權基金及投資機構，對本次併購展現高度支持，這也是玉山金成立以來、最大金額併購案；玉山金強調，接下來，將盡速向主管機關遞件申請，於獲准後訂定合併基準日，依規完成合併程序。

廣告 廣告

今天由玉山金董事長黃男州率經營團隊出席，玉山金指出，待三商壽加入補齊壽險拼圖後，資產規模將由新台幣4.2兆元躍升至6兆元，正式躋身台灣上市前五大金控之列，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎，強化台灣金融業的地位與競爭力，厚植邁向亞洲與國際的戰略實力。

「玉山金併購三商壽不僅是規模的擴張，更是經營結構的重要升級」，玉山金董事長黃男州表示，玉山金將走向多引擎平台，目標三年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力，包含透過營運管理、投資與資產負債管理及資本管理三大核心方向，提升經營體質與獲利品質。

在金控整體綜效部份，玉山金將透過子公司間的顧客導流、通路資源整合，大幅提升零售顧客數與產品滲透率，為財富管理業務帶來強勁成長動能；另將結合集團投研經驗與金融科技實力，提升金控資產配置效益與營運效能。

黃男州表示，展望未來，玉山將繼續秉持「誠信正直以及高標準的公司治理」、「專業經理人經營」等不變的經營理念，並以「銀行為主體的金控公司」為核心方針，為股東、顧客及員工創造長期價值，強化台灣金融業的地位與競爭力，朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

退休族最後悔「留太久」的10樣物品 再不賣等著貶值

麝香葡萄降價了 2026爆出最新甜甜價

70歲退休老師慘「淪超商夜班打工」 痛揭1失誤讓晚年生活崩毀

