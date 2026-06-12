玉山金董事改選三商壽副董入列 董座:壽險將成第二成長引擎

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玉山金股東會。資料照



玉山金今天舉行股東會並完成董事改選，三商壽副董事長許瀞心正式列入董事席次。壽險拼圖到位，玉山金表示，壽險將可成為銀行以外的第2成長引擎，玉山完備銀、保、證三大業務，金控資產規模將突破6兆元，躋身台灣上市前五大金控行列。

玉山金在今年初通過合意併購三商壽，今天董事會改選，三商壽副董事長許瀞心入列董事席次，玉山金表示，許瀞心具法律與保險專業，在法遵、風險管理與業務協同上，扮演舉足輕重的角色。

展望 2026 年，玉山金董事長黃男州表示，台灣作為全球 AI 及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品 出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀；惟全球供應鏈重組、 傳產製造仍面臨中國低價出口外溢，恐導致產業間景氣分歧加劇，臺灣企業仍需透過靈活佈 局全球、深化技術門檻，方能在變局中穩固領先地位。

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整體而言，2026 是充滿機遇及挑戰的一年，面對外部環境的不確定性，「整合」將是玉山的關鍵主軸。以顧客為核心，推動金控子公司之間資訊 串聯、資源共享及整合行銷，打造金融生態圈，壽險也將成為銀行外第二成長引擎。

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