玉山金蟬聯永續典範獎 創辦人獲終身成就獎
[NOWnews今日新聞] 台灣永續能源研究基金會26日舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁以其對台灣金融業與永續發展的深遠貢獻，獲頒本屆最高榮譽「企業永續終身成就獎」。玉山金也連續11年榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，創金融業最佳紀錄。
玉山金這次不僅囊括台灣十大永續典範企業獎，還有永續報告書獎白金獎、創意成長領袖獎、透明誠信領袖獎、創意溝通領袖獎、社會共榮領袖獎與氣候領袖獎等7項大獎，展現玉山在永續金融的全方位實力。
1992年，玉山創辦人黃永仁結合一群志同道合的專業團隊，以台灣最高的山「玉山」為名，決心經營一家專業經理人領航的銀行（The Banker’s Bank），致力成為綜合績效最好、也最被尊敬的銀行。創立之初以「建立制度、培育人才、發展資訊」3大支柱，厚實金融百年事業發展的根基，
同時，黃永仁也擘劃玉山3大願景，即「金融業的模範生、服務業的標竿」、「玉山成為世界一等的企業公民、玉山人成為世界一等的公民」、「台灣的玉山、世界的玉山」，30多年來將永續理念融入企業核心，以前瞻遠見及卓越領導，為台灣培育眾多金融人才，不僅成就台灣金融發展的永續標竿，更為亞洲乃至全球永續發展奠定重要基石。
在頒獎典禮上，黃永仁致詞表示，玉山秉持「敬天愛人，永續未來」的精神，將永續理念深植金融本業，攜手夥伴共同邁向淨零目標。為接軌國際，連續四年受邀參與聯合國COP氣候峰會，向世界展示台灣金融業對永續的責任和行動。為響應政府政策並擴大金融正向影響力，作為永續金融先行者聯盟一員，積極推動台灣金融業淨零轉型基礎建設，更連續五年舉辦ESG永續倡議行動，號召近500家企業與醫療院所共同邁向永續轉型。
玉山認為，一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略，為促進環境與社會共榮，從自身營運做起，打造低碳辦公環境，積極推動內部減碳轉型，致力達成科學減碳目標，並穩健推動綠色授信與永續投融資成長，積極推廣「Farm to Table」價值鏈，助力百餘業者取得資金，並長期透過黃金種子計畫、人才獎學金、永續醫療合作、公私協力阻詐等，奠定永續台灣的基礎工程。
最後，黃永仁真誠流露的一句話「心清如玉、義重如山」，「給世界一個更好的台灣」，贏得全場熱烈的掌聲。玉山秉持「成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業」的理念，不斷追求卓越與共榮共好，未來將持續堅持這份初心，努力成就更加美好的永續未來。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
玉山金今年獲利破300億沒問題 董座：現金股利將高於去年1.2元
玉山金併三商壽！董座曝增資規畫 估合併後一年RBC可達250%
每股8.2元併三商壽！玉山金揭未來股利政策 估明年這時完成合併
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
四檔台股基金 今年淨申購破10億
據投信投顧公會統計至10月底，國內已有213檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於元大台灣50（0050）市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅0050在台股ETF中淨申購第一，績效連動的0050連結基金淨申購也在台股基金領先，其餘三檔申購金額也破10億元。工商時報 ・ 6 小時前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 19 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
記憶體多空交戰？「這檔」狂噴半根成交量爆21萬張…力積電跟上 「它」卻只微微漲網哀：多蛙好爛
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（25）日台股加權指數收盤26,912.17點，漲407.93點，漲幅1.54%，觀察今日台股成交量排行個股前五名，華邦電（2344）、南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
透天厝1樓堆貨被追稅？「1情況」地價稅竟差近30倍！房地稅率規定一次看
把自家房屋部分空間挪用作堆放貨物的倉庫，沒有對外營業，為何會被視為「非住家用途」，進一步影響課稅範圍？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
航運族群全面起飛！這檔「大吃軍工題材」噴半根領漲 貨櫃三雄2檔臉綠下沉
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高來到27,118.02點，截至上午10點30分，持續維持盤上震盪。觀察上市航運股盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前