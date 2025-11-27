玉山金蟬聯永續典範獎 創辦人獲終身成就獎

▲中華民國無任所大使簡又新（左）頒發台灣企業永續獎最高榮譽「企業永續終身成就獎」予玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁（右）。（圖／玉山金提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣永續能源研究基金會26日舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁以其對台灣金融業與永續發展的深遠貢獻，獲頒本屆最高榮譽「企業永續終身成就獎」。玉山金也連續11年榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，創金融業最佳紀錄。

玉山金這次不僅囊括台灣十大永續典範企業獎，還有永續報告書獎白金獎、創意成長領袖獎、透明誠信領袖獎、創意溝通領袖獎、社會共榮領袖獎與氣候領袖獎等7項大獎，展現玉山在永續金融的全方位實力。

廣告 廣告

▲玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁（中）、董事長黃男州（左）、永續長張綸宇（右）共同出席「台灣企業永續獎」頒獎典禮。（圖／玉山金提供）

1992年，玉山創辦人黃永仁結合一群志同道合的專業團隊，以台灣最高的山「玉山」為名，決心經營一家專業經理人領航的銀行（The Banker’s Bank），致力成為綜合績效最好、也最被尊敬的銀行。創立之初以「建立制度、培育人才、發展資訊」3大支柱，厚實金融百年事業發展的根基，

同時，黃永仁也擘劃玉山3大願景，即「金融業的模範生、服務業的標竿」、「玉山成為世界一等的企業公民、玉山人成為世界一等的公民」、「台灣的玉山、世界的玉山」，30多年來將永續理念融入企業核心，以前瞻遠見及卓越領導，為台灣培育眾多金融人才，不僅成就台灣金融發展的永續標竿，更為亞洲乃至全球永續發展奠定重要基石。

在頒獎典禮上，黃永仁致詞表示，玉山秉持「敬天愛人，永續未來」的精神，將永續理念深植金融本業，攜手夥伴共同邁向淨零目標。為接軌國際，連續四年受邀參與聯合國COP氣候峰會，向世界展示台灣金融業對永續的責任和行動。為響應政府政策並擴大金融正向影響力，作為永續金融先行者聯盟一員，積極推動台灣金融業淨零轉型基礎建設，更連續五年舉辦ESG永續倡議行動，號召近500家企業與醫療院所共同邁向永續轉型。

▲玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁（中） 、董事長黃男州（左三）、永續長張綸宇（右三）率隊出席「台灣企業永續獎」頒獎典禮。（圖／玉山金提供）

玉山認為，一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略，為促進環境與社會共榮，從自身營運做起，打造低碳辦公環境，積極推動內部減碳轉型，致力達成科學減碳目標，並穩健推動綠色授信與永續投融資成長，積極推廣「Farm to Table」價值鏈，助力百餘業者取得資金，並長期透過黃金種子計畫、人才獎學金、永續醫療合作、公私協力阻詐等，奠定永續台灣的基礎工程。

最後，黃永仁真誠流露的一句話「心清如玉、義重如山」，「給世界一個更好的台灣」，贏得全場熱烈的掌聲。玉山秉持「成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業」的理念，不斷追求卓越與共榮共好，未來將持續堅持這份初心，努力成就更加美好的永續未來。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

玉山金今年獲利破300億沒問題 董座：現金股利將高於去年1.2元

玉山金併三商壽！董座曝增資規畫 估合併後一年RBC可達250%

每股8.2元併三商壽！玉山金揭未來股利政策 估明年這時完成合併