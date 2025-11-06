玉山金要併三商壽 金管會審查在意3件事

▲玉山金5日宣布合意併購三商美邦人壽，金管會今（6）日就修正發布「金融控股公司投資管理辦法」等規定，並強調未來送件審查著重3件事。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控5日才剛宣布併購三商美邦人壽，金管會今（6）日就修正發布「金融控股公司投資管理辦法」等規定，只是對於玉山金併三商壽，金管會強調，目前沒收到申請案，無法評論個案，但對於併購申請案，金管會會審視併購方財務狀況是否健全及勞工權益保障，同時，也會依5大原則審查大股東適格性。

金管會銀行局指出，目前還沒收到申請案，無法評論個案，因此，審查重點要等看到申請案才能擬定，但不管任何申請案，有兩點一定會審視，一是併購方財務狀況一定要健全，再來是勞工權益保障，也是金管會會關注的焦點，至少這兩點在所有併購案，金管會都會關注。

至於對金融併購的態度，銀行局強調，金融業如果資產越雄厚，可以抵抗風險能力越強，當然，鼓勵金融業併購，但必須是良性、良質的併購，可是因併購都是由業者自己發起，監理機關不可能去促進業者併購，但可完善良好併購法治環境，因此，之前修正金控投資管理辦法，就是這個原因，這辦法涉及市場實務，金管會都是在每件併購案中找到法規不清楚不明確的地方，再進行修正更符合市場的需求。

由於這次是玉山金併三商壽，保險局也表示，交易案會涉及大股東異動，將進行適格性審查，玉山金要依保險規定送審，保險局依5大原則審查適格性。

對於玉山金及三商壽洽談併購，未即時發布重訊，引發外界批評，金管會也責成證交所進行調查，對此，證期局表示，兩家公司有無違規，近日證交所會公布調查結果。

金管會今日也修正發布「金融控股公司投資管理辦法」等規定，主要是考量符合併購實務運作並減少整併過程中之不確定性，加速整併個案之完成，建構健全之併購環境，並有7大重點，包括金控首次投資公開發行公司應以現金為對價，以避免股價波動影響股東權益；首次投資金融機構的持股比率須逾25%，回歸金融控股公司法有關控制性股權的定義。

此外，首次投資金融機構應提具的書件，修正為提出具合理性及可行性計畫；引入審計委員會與獨立專家意見，以強化董事會決策過程；公開收購條件在投資案未經許可前不得對外公布，以避免影響市場波動與股東權益；經否准的申請案，1年內不得再次申請投資同1被投資事業。

