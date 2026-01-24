玉山金躋身前五大金控！三商壽併入後將更名 董座霸氣給願景

玉山金控與三商美邦人壽23日分別召開股東臨時會，雙方均高票通過股份轉換案，玉山金將以每1股三商壽股票換發0.2486股的比率，取得三商壽全部股權。玉山金股東會出席比率達72.52%，贊成比率高達85.91%；三商壽股東會出席比率為65.74%，贊成比率更達90.53%，包含挪威中央銀行(Norges Bank)等重量級主權基金及投資機構均展現高度支持。

玉山金控。（圖／企業官網）

玉山金控董事長黃男州在股東會中表示，這項併購案經過專業團隊審慎評估後才決定執行，「如果有決心，就一定要把它做好」。他指出，併購完成後玉山金資產規模將由新台幣4.2兆元躍升至6兆元，正式躋身台灣上市前五大金控之列，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎。

針對股東關注三商壽資本適足率不足及經營團隊保險專業等議題，黃男州承諾將延攬優質外部人才，未來以獲利支持三商壽，使其資本恢復正常並超過主管機關要求標準以上。他強調，人壽經營最重要的環節是保單設計與銷售管道，目前三商壽擁有8600名業務員，玉山金有700名理專，加上玉山銀810萬名顧客與三商壽200萬名顧客、430萬張保單，未來相加相乘效果非常好。

黃男州進一步說明，玉山金將透過營運管理、投資與資產負債管理及資本管理三大核心方向，目標3年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力。在金控整體綜效部分，將透過子公司間的顧客導流、通路資源整合，大幅提升零售顧客數與產品滲透率，為財富管理業務帶來強勁成長動能，並結合集團投研經驗與金融科技實力，提升金控資產配置效益與營運效能。

玉山金股臨會通過併購三商壽案。（圖／玉山金提供）

三商美邦人壽董事長翁肇喜在股東臨時會中向股東、律師、會計師表達謝意，表示「希望今年對各位是很好的一年」。他會後受訪時指出，今年是新的開始，三商壽業績過去很不錯，未來持續衝刺業務，外勤團隊現在士氣高昂，應該會有很好的結果。整場股東會歷時大約20分鐘就順利結束。

翁肇喜透露，去年全年新契約合約服務邊際(CSM)雖然超過100億元，但距離內部目標150億元還差一點點，達成率約95%，今年目標新契約CSM要再成長10%。三商壽主管補充說明，投資型保單銷售狀況良好，去年也出現「百億神單」，未來會持續強化保障型商品。至於今年是否還有資本增資規劃，翁肇喜表示將交由玉山金來主導。

玉山金2025年全年獲利342.9億元，較前一年同期增加31.5%，每股稅後純益為2.12元，均創歷年同期獲利新高。玉山金強調，接續將盡速向主管機關遞件申請，於獲准後訂定合併基準日，依規完成合併程序。三商壽將更名為「玉山人壽」，預計於今年第3季底或第4季初完成換股。

玉山金表示，將繼續秉持誠信正直及高標準的公司治理、專業經理人經營等不變的經營理念，並以銀行為主體的金控公司為核心方針，為股東、顧客及員工創造長期價值，強化台灣金融業的地位與競爭力，朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

