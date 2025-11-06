玉山金迎娶三商壽 股價反應沒激情

【記者趙筱文／台北報導】玉山金（2884）與三商壽（2867）昨（5）日晚間正式宣布合意併購，換股比為0.2486：1、總金額約483億元。董事長黃男州以「睡美人遇上王子」比喻彼此結合，但今早開盤後股價未見慶祝行情，玉山金短暫翻紅後走弱，進行30元保衛戰，三商壽一度漲逾2%，盤中同樣收斂。

合併後玉山金將取得三商壽約1.6兆元資產，總規模上看5.8兆元，市占躋身國內第五大上市金控，股東人數合計高達74萬人。黃男州指出，從零取得壽險執照需投入十年才能達到當前規模，三商壽擁有250萬客戶、400萬張保單及8,000名業務員，是併購主因。

不過市場疑慮未消。股東關注EPS稀釋、股利政策與未來資金需求，黃男州僅表示將以現金股利為主，並以銀行獲利支撐壽險體質，對是否辦理現金增資未鬆口。外界關心三商壽RBC未達200%，需補強資本金額目前尚未公布，明年盤點後將與主管機關討論。

截至目前盤中股價，玉山金下跌0.15元、報30.15元；三商壽上漲0.12元、報7.24元；市場也連動關注關係企業三商（2905），盤中上漲0.75元、報14.9元。

