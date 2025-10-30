玉山金重訊時機點惹議 金管會：證交所1週查核說明

（中央社記者蘇思云台北30日電）市場傳聞玉山金出手併購三商壽，不過多位立委質疑玉山金對外公告重訊的時機點。金管會表示，是否需要發布重大訊息，是由上市公司依規定判斷，會請證交所查明後對外說明，依程序證交所約需1週時間調查。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、中央銀行、法務部、內政部警政署就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆表示，市場傳出玉山金最近有意併購三商壽，但此案沒得標到的中信金反而有先發布重大訊息，但玉山金直到交易日後才發布重大訊息，質疑金管會是否被當成「路人甲」。國民黨立委顏寬恒也關心，玉山金是否有經過董事會授權去談價格。

彭金隆指出，上市櫃公司跟證交所有簽訂契約，證交所也有列出51項需要重大訊息的狀況，這是由上市櫃公司來做判斷，上市櫃公司也很清楚公司治理規範。金管會不是路人甲，只是雙方協商過程中，會等業者董事會做完正式決議後，才會送件到金管會，金管會再來檢視文件。

至於重大訊息時機，彭金隆指出，證交所有請業者做澄清，證交所也會查明後對外說明。

民進黨立委李坤城詢問，玉山金是否需要發布重大訊息，以及證交所須調查多久。

金管會證期局長張振山表示，證交所還在查核中，依照一般程序調查需要1週時間。

民進黨立委鍾佳濱關心，三商壽資本適足率沒有達到法定規定，但玉山金願意以溢價收購，是否意味三商壽在明年接軌新一代清償能力制度（TW-ICS）已經合格。

彭金隆回應，企業對財報價值跟未來持續經營價值可能存在不同看法，現在價值是淨變現概念，但繼續經營如果經營得好，可能價值不一樣，這也是為何收購案可能出現溢價狀況。

彭金隆進一步解釋，三商壽過去資本缺口不會因此消失，接手企業也要概括承受，但強調金管會不會介入業者間協商，未來若有申請案送件，將檢視業者相關承諾，也會請業者仔細說明過去董事會程序是否符合規定。（編輯：潘羿菁）1141030