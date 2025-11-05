玉山金黃男州：三商壽是一個睡美人只差一個吻 玉山這一吻第五大金控也穩了！

玉山金與三商壽以100%換股合併，玉山金將成為台灣第五大金控，正式把版圖推進下一個十年。圖／陳宏銘攝

玉山金控（2884）今(5)日正式宣布，將以0.2486股換1股三商美邦人壽（2867）的方式進行合意併購。這是玉山金控成立以來最大規模的合併與收購之一，併入三商壽（2867）後，玉山金資產規模將一舉突破5.8兆，站上第5大金控，並形成「銀行＋壽險＋證券」三引擎，朝更完整的金融生態圈邁進。

玉山金控在金控版圖擴張的關鍵時間點，正式敲下今年最重要的一筆併購：與三商壽董事會同日通過合意併購案。這是100%換股合併，併購完成後，三商壽約9.1萬名國內、外資股東，將轉為玉山金的股東，合計持有約8.31%股權。本案預定將在2026年1月23日的股東臨時會中通過，並仍需主管機關核准後生效。

併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元（玉山金4.3兆元+三商壽1.9兆元），正式站上全台上市金控第5大。玉山金指出，這不只是數字膨脹，而是生態圈整合：子公司玉山銀行、玉山證券、玉山投信，即將能透過壽險通路觸及更多財富管理客群，提供一站式高端資產配置；反過來，三商壽資金運用，也能直接接軌玉山既有的投研能力與全球布局，強化長期投資績效，玉山金董事長黃男州表示，併購後，未來不只壯大金控的版圖，也會壯大旗下子公司版圖。

財務表現也證明玉山不是「靠併購拚規模」，而是原本就有獲利體質：金控今年前10月獲利293億元、YOY＋31%；銀行前10月獲利283億元、YOY＋35%，均創新高。1-10月獲利已經超過去年一整年。ESG方面也屢獲肯定，DJSI、MSCI指標都有亮眼排名。

黃男州表示，合意併購、100%換股，象徵兩家不是一家買一家，而是要一起分享未來成果。合併後，玉山也會與三商壽團隊展開正式銜接，包括員工權益等敏感議題，都會開門透明處理，最終目標是打造「顧客一站式金融體驗」。

三商壽翁家會不會爭取董事？三商壽董事長翁肇喜，董事不一定需要翁家、陳家（玉山金控），翁家一直本著將家族色彩降到最低的態度，這是基本態度，但是現在也還不知道情況會怎麼樣？也就是要等到明年1月23日臨時董事會召開後才會知曉。



