玉山金、三商壽併購底定 2大釋疑、2大挑戰

黃男州表示，本案是合意併購，以百分之百換股進行合併，併購案玉山內部組成超過50人的專案小組。

今（5）日，玉山金控（以下簡稱：玉山金）及三商美邦人壽（以下簡稱三商壽）董事會通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。

今天對於玉山金控來說，是一個重要的里程碑。上午剛公布10月自結盈餘，單月稅後盈餘31.3億元，累計稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加30.98%，EPS為1.81元；晚上併購三商壽婚事終於底定，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。

玉山金控董事長黃男州扶著年過9旬的三商壽董事長翁肇喜出席。黃男州表示，「今天是一個重大的里程碑。未來還是以銀行為核心，壯大未來金控的版圖，邁向亞洲的玉山，更甚是國際的玉山。」

翁肇喜用台語發言，「今天是新的玉山誕生好日子。感謝過去股東32年來的照顧，以及主管機關的幫助。3年前我回來做董事長，我說玉山是很好的公司，是很好嫁娶的對象，基因很好加上彼此合願，請大家支持新的玉山人壽。」

交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31％的玉山金股權。黃男州表示，「就金控而言今年增加投信，保險是必要的；為什麼是現在？如果玉山有一個保險執照，至少也要10年才能達到今日三商壽的規模；三商壽規模也洽當，用我們的能力可以足夠長大，也對未來經營有信心。」

「三商壽內部也有現有人才，玉山金有1300位科技人才需要更多舞台發揮威力，」黃男州回應重訊質疑，「在議約時都有緘默期，投信併購經過39天，這次僅有13天，過程中也有發出兩次重訊。今天在開董事會時也有開玩笑，三商壽如同睡美人，如果有資本的吻，就可以跟玉山共舞。」

「成為全方位金控，包括銀行、證券和壽險等業務；未來挑戰就是看黃男州的企圖心有多強！」一位金融業高層觀察，「同時也不得不『變大』，才能因應財富管理需求。」

那麼這宗買賣到底買得貴？還是合宜？「陣痛期約2~3年；目前看起來短空但長多，只是投資人是否能等待2~3年的時間？這可以從股價表現上觀察出來。」另方面，企業文化磨合也是一個課題。

