玉山金、三商壽合併倒數 升級多引擎平台

玉山金控、三商壽明年1月23日預計通過合併案，將升級為多引擎平台。（本報資料照片）

玉山金控、三商壽明年1月23日將同步舉行股東臨時會，預計通過合併案，玉山金確定從偏「銀行單核心」的獲利模式，升級為「銀行＋保險＋證券」的多引擎平台，市場有望以更長的成長曲線、更穩的獲利波動度，以及更完整的客戶生命週期經營能力重新定價。

玉山金及三商壽合併後資產突破5.8兆元，躍升為國內第五大上市金控，對股東的意義不只是「看起來更大」，而是經營槓桿的結構性改善，長期而言，這些效果有助於金控在景氣循環與利率波動中維持較穩定的ROE，與風險調整後的報酬，強化整體經營韌性。

分析師認為，玉山金獲利動能明確，今年前11月獲利規模首度跨越300億元，顯示銀行本業與手續費收入仍具韌性，併入壽險更像是補上一條長周期曲線，讓收益來源從原本的「利差＋手收」，延伸至「保費相關收入＋長期投資收益」，降低對單一利率環境依賴。

值得一提的是，三商壽截至2025年第3季底總資產約1.60兆元、淨值約408億元，已具備相當規模的長期資產配置基礎，對玉山金而言，真正的價值不在「資產變多」，而在於能否將壽險的資產負債管理（ALM）、避險機制與投資治理制度化，並可提升金控收益更為穩定。

這樁交易案中最具體、也最容易被市場驗證的則是通路綜效落地，因三商壽約98％保單來自業務員銷售，擁有8000多名業務員，形成一條高度黏著、含金量極高的強勢銷售通路，具備銀行體系相對缺乏的長期信任與忠誠度，與玉山銀結合後，關鍵不只是「多賣商品」，而是把客戶關係做深，形成長期複利模式。

在股東臨時會通過合併案後，還需通過金管會核准，最快明年第3或第4季就能訂定合併基準日。金控同業認為，2027年將是併購後第一個完整的會計年度，若整合節奏順利，壽險業務占玉山金整體獲利比率，有機會朝25％的中期目標邁進，獲利結構更趨均衡。