玉山金、三商壽合併 台新新光金總座祝福「一切順利」：併購這條路是辛苦的

台新新光金總座林維俊7日出席2025台北國際金融博覽會，接受媒體聯訪。（攝影／李海琪）

玉山金、三商壽5日宣布合意併購，成為今年第5起合併案。對此，同為併購案當事人，台新新光金控總座林維俊也向玉山金表達恭喜並送上祝福。他也坦言，其實合併只是開始，後續還需要努力客服。

至於有消息傳出，新壽點頭放手北市科的T17、T18土地，主因是台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮等科技大老出面，才成功說服台新新光金控董事長吳東亮。對此，林維俊表示，「我不知道這件事」。

玉山金、三商壽合併，台新新光總座：併購這條路是辛苦的

今年金融併購案數量眾多，台新新光於7月正式合併外，玉山金與三商壽也於５日宣布合意併購。對此，林維俊笑言，「恭喜他們！」，不過還是要講一聲，一切的辛苦都是併購後才開始，都需要努力去克服，且都有很多問題，「恭喜恭喜，祝他們一切順利」。

至於併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，是否會感到威脅？林維俊指出，並不會，金融業都是競爭者也都是朋友，玉山金總資產將是第六大，民營來講是第五大。他再次祝福，併購這條路是辛苦的，祝他們走得順利。

外界關注合併進度，林維俊指出，金控現在已完成，11月先完成較簡單的投信合併，明年1月完成人壽子公司合併，證券子公司則在明年4月，接下來才是銀行。

林俊維曾在8月法說會上指出，原本規劃明年6月22日完成銀行子公司合併，但由於台新銀、新光銀雙方 IT 系統的複雜度超出預期，因此可能往後延，合併的進度我們就一步一步走。

新光金旗下有新光人壽、新光銀與元富證，未來玉山金併購過程中會遇到何事，林維俊身為「新新併」的總指揮可說是非常清楚；至於身為過來人有無任何建議，林回應，「他是老前輩，他一定比我懂得啦」。

林維俊也補充，金控規模跟產業版圖完整性很重要，包括玉山金、永豐金都有提及併購，台新新光金也默默做很多努力，時機成熟才選擇併購；台新金先前也是從併購保德信人壽時累積經驗，以更了解保險業，這對如今併購新光金有大幫助。

另外，也尤其感謝主管機關注意到壽險需每年花數千億元丟到海裡做會計避險，協助解決不合理的情形。

黃仁勳今低調抵台，台新新光金總座：能見面更好

輝達台灣總部落腳北市科T17、T18，台新新光金旗下新光人壽與北市府雙方「分手費」底定44.7億元，後續簽約進度引關注，傳將在今日談定解約協議書；無獨有偶，剛好今日輝達執行長黃仁勳將低調訪台。

對此，林維俊表示，他並不知道黃仁勳行程，若有機會當然會想接觸；至於解約狀況，則仍需走經過相關會計師查核等行政流程要走，但與北市府的後續溝通都很順利。

(原始連結)





