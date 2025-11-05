玉山金、三商壽宣布合併 黃男州：拉回三商壽的RBC到200％以上「所需金額並不算太大」

玉山金與三商壽5日召開聯合記者會，共同宣布這項合意併購喜事，換股後三商壽股東總計持股玉山金8.31％，三商投控躍居第3大股東。（攝影／李海琪）

嫁出去了！玉山金控（2884）及三商美邦人壽（2867）董事會同時於今（5）日通過合意併購案，正式宣告這樁「金融聯姻」拍板定案。玉山金控董事長黃男州表示，未來將與三商壽共同邁向「美麗新境界」，秉持誠信、正直、專業、負責與高度公司治理精神，以銀行為核心作為經營方針，壯大旗下子公司版圖，朝「亞洲的玉山、甚至是世界的玉山」穩健前進。

他並盛讚三商壽深耕壽險市場逾30年、累積約250萬名客戶與400萬張保單，在全台設有逾250處通訊所，是「非常值得珍惜的合作夥伴」，強調玉山金與三商壽會共同努力，邁向更好、更長遠的未來。

雙方董事會今日也通過，預計於2026年1月23日召開股東臨時會審議本合併案，後續仍須報請主管機關審議核可後方能正式生效。晚間玉山金與三商壽首度合體舉行聯合媒體記者會，兩位董座同台宣布喜訊，不僅說明換股條件與資本規劃，也不時互相致意、感謝對方團隊的投入，現場氣氛頗為溫馨。

三商壽董事長翁肇喜並以公司品牌精神「一句承諾，一生的朋友」呼應此次聯手，承諾三商投控未來將當一個「好股東」、好夥伴，與玉山金「做一生的朋友」。

三商壽股東入列，三商投控躍居第3大股東

玉山金與三商壽也於今晚召開聯合媒體記者會宣布喜訊。玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行的每股普通股8.2元為收購價格（以玉山金前60天平均股價32.99元計算）。

針對三商壽換股後將占比玉山金多少股份，黃男州指出，此次換股，三商壽約9.1萬名本國與外資股東將會持有玉山金的8.31％股權，其中，三商投控目前是三商最大股東，若以其持有量來算，應該是持有約2.％多股票。

根據估算，三商投資控股（股）公司將成為玉山金控的第三大股東，佔比約2.761％。另外，以每股8.2元、市場推估60億股股本計算，交易規模落在470億元至480億元，確切金額仍以後續公司揭露為主。

至於三商壽是否將成為玉山金董事會成員之一，黃男州表示，玉山金控明年適逢三年一任的董事改選，依規定金控董事會中需有具壽險專業背景之董事，此次三商壽加入，未來董事會確實需要相關專業人才，但「董事席次必須由股東會選舉產生，沒有人可以指定」，強調一切仍以公司治理與股東決議為依歸。

三商壽董座翁肇喜則回應，對三商壽來說，若要做股東不是大股東或小股東的事情，而是做「好股東」，我們將依據承諾做一生的朋友，三商投控要做任何行動，一定會請益黃董，也一定會尊重董事會意見，做個好股東。

湊齊壽險板塊，玉山金董座比喻「睡美人」：短期目標使RBC回到200％

在資本與體質調整方面，黃男州以生動比喻回應市場疑慮。他形容，三商壽就像「睡美人」，只差王子的一個吻就能甦醒，「那個吻就是資本挹注」。他指出，併購完成後，玉山金短期首要目標，就是協助三商壽將資本適足率（RBC）拉回到200％以上，所需金額「並不算太大」，但因仍須向主管機關報告與溝通，目前不便對外透露具體數字。

黃男州強調，玉山金整體經營仍將以銀行為核心，未來會在此基礎上壯大金控版圖與旗下子公司布局。併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

玉山銀行成立於1992年，2002年玉山金控成立，在2023年定下第4個10年的發展策略，其中「壯大金控版圖」就是重要的核心之一。玉山金於今（114）年七月取得保德信投信91.2%股權，加上今日董事會通過的三商壽合意併購案，補足壽險這一塊，讓金控版圖更加完整。

以現金股利為主穩定發放，若必要不排除特別股支應資本

外界關切，在併購三商壽後，玉山金面臨資本挹注與整合壓力，是否會影響未來股利政策。

黃男州表示，儘管集團正在推動以股份轉換方式併購三商壽，面臨資本挹注與整合壓力，集團對於股利政策仍將維持「以現金股利為主、穩定發放為原則」的方向。

他指出，今年1～10月玉山金累計稅後盈餘達新台幣 293.3 億元，年增約 31%，可見獲利能力持續提升，不過股利決定權最終取決董事會決定。

不過，有無辦理現金增資規劃，將會牽動到玉山金的股利政策。對此，黃指出，「過去兩年均發現金股利每股新台幣 1.2 元」，並強調在併購推進、資本需求增加的情況下，仍會優先考量股東利益與公司成長的平衡。

同時，黃男州同時坦言：「發放股利的前提是必須支持金控成長所需的資金」，意味未來若公司資本需求大幅增加，股利發放仍可能面臨調整。他也指出，雖然目前無計畫立即增資，但「無法保證永遠不會」進行增資；若確實需要，也可考慮發行特別股，以避免過度稀釋普通股股東權益。

