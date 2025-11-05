玉山金、三商壽換股比例出爐！0.2486這個數字怎麼算的？公司主管只回這一句話

眾所矚目的玉山金、三商壽併購案今（5）日終於有新消息，雙方董事會決議通過合意併購案， 將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權，並於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。

換股比例計算期間 「比30個交易日稍長」 ​

媒體詢問，這個換股比例是如何計算而得？玉山金資深協理林俊佑說明，此為經過財顧專家嚴謹計算，並與三商壽充分討論的結果，以今日往前「一定期間」的平均股價而定，「這是一個合理的區間，對於三商壽而言也是可以接受的條件。」

記者追問，「一定期間」是指30個交易日嗎？林俊佑僅簡短答覆，「比30個交易日稍長」。

根據三商壽公布的重訊指出，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格，以11月5日為基準日，按基準日前60個交易日（不含基準日）的玉山金普通股平均收盤價32.99元計算而得，並參考元和聯合會計師事務所會計師阮瓊華出具的合理性意見書。比起三商壽最新收盤價7.13元，溢價約15%。



玉山金資產規模將衝破5.8兆元 躍升為 第5大金控

玉山金旗下擁有銀行、證券、創投以及不久之前完成併購的保德信投信（10月正式更名為玉山投信），未來成功迎娶三商壽，事業版圖更為完整，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

在子公司方面，銀行、證券及投信將結合壽險通路大幅增進顧客服務量能，提供財富管理顧客全方位資產配置規劃與高端理財，有效擴增高價值客群規模；亦將整合現有投資研究團隊資源，協助強化壽險投資配置，從而提升金控整體投資收益。

三商壽於1993年由三商行（現三商投控）發起成立，成立初期以年輕清新的品牌形象，營運規模迅速成長。2000年時與美商MassMutual金融集團策略合作，引進其產品設計、投資、風險管理等先進的經營觀念，並更名為三商美邦人壽。於2012年掛牌上市，秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神穩健發展，目前總資產達1.6兆元，為國內第7大壽險公司。

三商壽擁有約11000位員工，總保費居市場第7。三商壽的最大股東三商投控成立迄今已逾60年，投資經營橫跨零售、餐飲、家具、資訊、製藥等，經營風格殷實，是國內相當具知名度的綜合集團。

玉山銀行成立於1992年，2002年玉山金控成立，在2023年定下第4個10年的發展策略，其中「壯大金控版圖」就是重要的核心之一，並在今年七月取得保德信投信91.2%股權，以及於今日董事會通過的三商壽合意併購案，讓金控版圖更加完整。回顧玉山的發展歷程，是以有機成長、策略聯盟、審慎的M&A使玉山規模穩健擴大，子公司玉山銀行藉由三次併購使國內分行家數倍增；2012年進入第3個10年，擘畫「深耕台灣、布局亞洲」策略，現在玉山銀行已經在11個國家地區有35個營運據點，未來將持續擴大並深耕海外布局。

在玉山發展歷程的關鍵時刻，專業經理人團隊用智慧及精準的策略，加上超強執行力實現願景，資產規模在近十年以10%的年複合成長率迅速累積，獲利也屢創新高，金控今年前10個月獲利293億元，較去年同期成長31%、較去年整年成長12%；銀行前10個月獲利283億元，較去年同期成長35%、較去年整年成長15%，再創歷史新高。除此之外，玉山也獲得多家專業機構評選為台灣最佳銀行，並在DJSI、MSCI 等重要的ESG指數中表現非常優異，矢志成為「綜合績效最好、也最受尊敬」的金融業者。

玉山金董事長黃男州表示，壽險的加入是壯大金控版圖的重要里程，不僅有效的擴大資產規模及影響力，更可以打造以銀行、壽險、證券及投信在內的金融生態圈，提供以顧客為中心的完整產品服務。本案是合意併購，可望為股東、顧客、員工創造三贏的成果，並且以百分之百換股進行合併，玉山金與三商壽的股東可共同分享合併後的經營成果；玉山將以正面積極的態度與三商壽團隊展開溝通及討論，包括員工相關權益等重要議題，共同攜手打造完整的產品與通路，提供顧客更全面、一站式的金融服務體驗。

黃男州指出，本次併購案玉山內部組成超過50人的專案小組，並與專業的財務、精算、法律等領域專家顧問共同合作，進行詳細的盡職調查，並依循嚴謹的公司治理流程與相關法令規範，以“Affordable, Reasonable, Manageable”的ARM三大原則審慎進行，確保此交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的。從三商壽的資產規模、營收規模、通路規模均是最適合玉山的保險公司，也符合玉山的長期發展策略。

