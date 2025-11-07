玉山金、三商壽被罰了！併購消息滿天飛卻未澄清，證交所開鍘20萬元

玉山金、三商壽併購案引人熱議，這段期間以來的市場傳言導致股價劇烈波動，兩大公司卻置若罔聞，並未即時澄清媒體相關報導，證交所因此開罰20萬元違約金。

玉山金、三商壽本週三（5日）宣布，雙方董事會決議通過合意併購案，將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格，以11月5日為基準日，按基準日前60個交易日（不含基準日）的玉山金普通股平均收盤價32.99元計算而得。

但在結親喜訊正式公布之前，市場上早已傳出可能的收購價格，股價反應兩樣情，玉山金重挫，三商壽噴漲。

證交所今（7）日公告，媒體自10月24日至10月27日陸續報導玉山金參與投標三商壽的出價條件等內容，兩家金融股的有價證券價格在10月27日開盤後即有顯著波動，當日股價受媒體報導影響甚為明顯，依據證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第6條第1項第2款規定，玉山金、三商壽應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情之情事立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時。

然而，玉山金、三商壽截至10月27日收盤前，並未依上述規定即時澄清媒體報導，已經違反前述處理程序的規定，證交所據此處以違約金20萬元，並函知玉山金、三商壽未來應確實依規定辦理。

