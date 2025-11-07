玉山金、三商壽被重罰20萬 證交所點名關鍵原因
證交所今天同步對玉山金（2884）及三商壽（2867）開罰20萬元。
證交所表示，查媒體自114年10月24日至114年10月27日陸續報導玉山金參與投標三商美邦人壽保險股份有限公司之出價條件等內容，而玉山金之有價證券價格於114年10月27日開盤後即有顯著波動，其當日股價受媒體報導影響甚為明顯。
依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第6條第1項第2款規定，玉山金應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情之情事立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時。
惟玉山金至114年10月27日收盤前，並未依上開規定即時澄清媒體報導，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣20萬元，並函知玉山金嗣後應確實依規定辦理。
另證交所指出，查媒體自114年10月24日至114年10月27日陸續報導玉山金融控股股份有限公司參與投標三商壽之出價條件等內容，而三商壽之有價證券價格於114年10月27日開盤後即有顯著波動，其當日股價受媒體報導影響甚為明顯。
依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第6條第1項第2款規定，三商壽應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情之情事立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時。
惟三商壽至10月27日收盤前，並未依上開規定即時澄清媒體報導，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣20萬元，並函知三商壽嗣後應確實依規定辦理。
