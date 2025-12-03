玉山金「投資趨勢論壇」 掌握全球經濟脈動

玉山金永續長張綸宇(左三)、摩根資產管理亞太區董事總經理許長泰(右三)、玉山證總經理陳烜台(右)、玉山投信總經理梅以德 (左) 合影。

▲玉山金永續長張綸宇(左三)、摩根資產管理亞太區董事總經理許長泰(右三)、玉山證總經理陳烜台(右)、玉山投信總經理梅以德 (左) 合影。

玉山金控舉辦「2026玉山投資趨勢論壇」，以「全球秩序再定義 資產布局新未來」為題，聚焦市場新局並分享投資展望。面對全球關稅政策調整與國際貿易規則重塑、供應鏈重組及地緣政治風險持續影響市場，加上AI產業加速發展，投資環境正快速轉型。值此局勢，特別邀請摩根資產管理亞太區董事總經理許長泰、玉山金控永續長張綸宇以及玉山銀行投資研究中心經理歐陽宏共同解析2026年全球經濟趨勢，協助企業領袖及投資人掌握經濟脈動，提供前瞻視野，打造更具韌性的投資策略迎戰全球變局。

玉山銀行投資研究中心分析，Fed降息循環延續加上AI趨勢帶動企業盈餘成長，以及第四季美國期中選舉行情的加持，預期2026年金融市場趨於震盪上行格局，期間股價波動及Fed新任主席的不確定性可能增加市場波動，玉山銀行建議適量分配股票、債券及另類資產比例，為資產組合打造「黃金三角」韌性配置。摩根資產管理亞太區董事總經理許長泰也指出2026年市場將維持緩降息與穩健成長的趨勢，建議投資人應持續保持多元化組合，以掌握最佳的長期投資策略。

玉山金控永續長張綸宇分享，隨著亞洲資產管理中心政策的推動，玉山為首批獲准進駐高雄資產管理專區的銀行，匯聚豐富私銀經驗的專家團隊，建置媲美國際私人銀行的服務平台，提供20項國際金融中心等級的產品與服務，包含特色私募基金、保險融資、金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等，結合台灣、香港、新加坡私人銀行平台，提供顧客個人、家族、企業完整的跨境資產管理及金融服務。

展望未來，玉山將持續結合專業觀點與研究團隊，運用金控資源，提供與時俱進的客製化投資方案，協助高資產顧客洞察全球趨勢，掌握投資新契機。