玉山金一週被賣80張 董事會內部對換股比例歧見大 最快本周有結論

玉山金（2884）在傳出要換股併購三商人壽（2867）之後，10月27日到31日一週，股價從32.65元被打到29.75元，回到5月底的水準，被賣掉80萬張的歷史紀錄，賣超第一大證券分點在凱基，淨賣超11萬張，其次，幾大外資新加坡商瑞銀、高盛、花旗環球、港商麥格理、摩根士丹利全部都站在賣方。

傳出要買三商壽，玉山金一週被賣掉80萬張

買進的券商，清一色都是「玉山」系，買超第一、第二名分別是國泰敦南的1萬6千張、第一金自由的1萬3千張，但玉山證臺中、玉山景美、玉山證券、玉山台南、玉山新竹、玉山左營、玉山嘉義，都在前15大買超名單。以及「友軍」的台新證、新光證系統，公股行庫則是按兵不動。

在三商壽的部分，一周下來，買超第一名是國票安和證券分點，買超8千9百張而已，第二名是摩根大通的8千2百多張，再來是元大證券的6千多張，顯然買方對於這宗合併案也不是很有把握，否則7.2元到8元之間還是有不錯的套利利潤。

上周末媒體首先披露玉山金要和中信金搶親三商壽之後，全案進入迷霧的狀態，中信金率先公告「出局」，證實確實有這筆併購案，從三商壽的重大訊息公告，證實標的物確實是三商壽，再從玉山金兩則重大訊息公告，幾乎證實，玉山金還再談。

董事會內部對換股比例，存在重大歧見

關鍵在換股比例，按照原來報導中的8股換1股比例，將導致三商人壽換股之後，成為玉山金第一大股東。據了解，這個比例不一定是對的，但是玉山金董事會成員內部對換股比例爭論不休。

根據原先的報導，依全換股比例來看，三商壽可拿到玉山金近9％的股票，而三商壽兩大主要股東是陳家跟翁家，及其共同成立的三商投控所持有，約50％，合計可換到近5％的玉山金股份，將躍升為玉山金第一大股東。

如果換股比例讓三商壽因此成為玉山金第一大股東，不用說成為第一大股東，就算是成為第二大股東，那麼原先玉山金控的前十大股東（2025/9月），例如目前第二大股東榮淵投資、其他大股東如新東陽等，一定不會讓董事會通過這個案子，因此，談出一個能夠說服玉山金股東的比例，才有辦法成全這個換股案，原來的提案，阻力頗大，據了解，最快在本周會有一個結果出來。

