玉山金0.2486股：1股「全換股」合併三商壽，從第10名躍升第5大金控！黃男州親揭合意購併幕後

玉山金(2884)、三商壽(2867)董事會週三(11/5)通過雙方合意併購，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權，此交易將全數以股份轉換方式進行。 換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格。 交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權，雙方董事會通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。 併購完成後，玉山金的資產規模將突破5.8兆元，從第10名上市金控公司直接躍升為第5大，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

黃男州表示，壽險加入是壯大金控版圖重要里程

玉山金和三商壽的合併案發酵多日，玉山金控董事長黃男州表示，壽險的加入是壯大金控版圖的重要里程，不僅有效的擴大資產規模及影響力，更可以打造以銀行、壽險、證券及投信在內的金融生態圈，提供以顧客為中心的完整產品服務。

廣告 廣告





黃男州說明：「金控為什麼需要保險業務呢？那我想就一個金控整體而言，原來我們有銀行，今年增加了投信，我們一直認為，保險的業務如果可以跟銀行、證券投信整合起來的話，那金控各種版圖會更完整，彼此之間能產生的力量一定會更大，所以我們心裡一直想，在未來適當的時間，增加保險的版圖是必要的。」

黃男州說，本案是合意併購，可望為股東、顧客、員工創造三贏的成果，並且以百分之百換股進行合併，玉山金與三商壽的股東可共同分享合併後的經營成果；玉山將以正面積極的態度與三商壽團隊展開溝通及討論，包括員工相關權益等重要議題，共同攜手打造完整的產品與通路，提供顧客更全面、一站式的金融服務體驗。

玉山內部組成超過50人專案小組，詳細盡職調查

黃男州指出，併購案玉山內部組成超過50人的專案小組，並與專業的財務、精算、法律等領域專家顧問共同合作，進行詳細的盡職調查，並依循嚴謹的公司治理流程與相關法令規範，以Affordable, Reasonable, Manageable的ARM三大原則審慎進行，確保此交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的。

從三商壽的資產規模、營收規模、通路規模均是最適合玉山的保險公司，也符合玉山的長期發展策略。

黃男州說，玉山會繼續秉持「誠信正直以及高標準的公司治理」、「專業經理人經營」等不變的經營理念，並以「銀行為主體的金控公司」為核心方針，穩健踏實的「壯大金控版圖、壯大子公司版圖」，追求長遠永續發展，為股東、顧客及員工創造長期價值，強化台灣金融業的地位與競爭力，朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

談到三商人壽未來是否加入玉山金董事會？黃男州指出，玉山金董事為三年一任，明年剛好要改選，在三商壽加入玉山後，也會需要壽險專業董事加入，這也是法律規定，必須有專業董事在裡面。由於目前並沒有保險專業的董事，明年改選也要有保險專業董事加入，不排除三商壽將加入董事會，但黃男州強調：「這也是要改選的，由股東選出來新一任董事。」

取得保德信投信91.2%股權、再加上三商壽，金控版圖更完整

玉山銀行成立於1992年，2002年玉山金控成立，在2023年定下第4個10年的發展策略，其中「壯大金控版圖」就是重要的核心之一，並在今年7月取得保德信投信91.2%股權，以及於今日董事會通過的三商壽合意併購案，讓金控版圖更加完整。

在子公司方面，銀行、證券及投信將結合壽險通路大幅增進顧客服務量能，提供財富管理顧客全方位資產配置規劃與高端理財，有效擴增高價值客群規模；亦將整合現有投資研究團隊資源，協助強化壽險投資配置，從而提升金控整體投資收益。

三商壽擁11,000位員工，總保費市場第7

至於三商壽，於1993年由三商行(現三商投控)發起成立，成立初期以年輕清新的品牌形象，營運規模迅速成長。

2000年時與美商MassMutual金融集團策略合作，引進其產品設計、投資、風險管理等先進的經營觀念，並更名為三商美邦人壽，並於2012年掛牌上市，秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神穩健發展，目前總資產達1.6兆元，為國內第7大壽險公司，擁有約11,000位員工，總保費居市場第7。

三商壽最大股東三商投控成立迄今已逾60年，投資經營橫跨零售、餐飲、家具、資訊、製藥等，經營風格殷實，是國內相當具知名度的綜合集團。





更多今周刊文章

普發一萬還有額外加碼！「這縣市」拍板多5000、還有他們能領3000…雙北桃園普發現金進度一次看

星巴克買一送一「限時2天」！太妃核果那堤、焦糖瑪奇朵、那堤都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

普發一萬登記「2、3」身分證分流上陣！銀行帳號輸錯可修改？登記失敗顯示怎辦？10個QA必看