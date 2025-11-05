玉山金480億併三商壽 董座黃男州妙喻：睡美人缺王子一個「吻」

玉山金控和三商美邦人壽今（5）晚召開重訊記者會，宣布玉山金以換股的方式合意併購三商壽，整體交易規模約480億元。玉山金董事長黃男州形容，此次合作就像「王子與睡美人」差一個吻，吻就是資本注入。

換股合意併購 三商壽將持8.31%玉山金股權

玉山金控和三商美邦人壽確定結親，要以換股方式合意併購，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股8.2元為收購價格，整體併購總價約480億元。

交易完成後，三商壽全體約9.1萬名股東，將持有約8.31%的玉山金股權。

黃男州在記者會中說，此次併購案就像睡美人遇上王子，只差一個吻，也就是資本的注入，王子與公主就能共舞，邁向更美好的未來。

玉山金控董事長黃男州。圖／台視新聞

三商壽董事長翁肇喜則表示，「三商人壽是很漂亮的企業，要嫁出去的時候，它的嫁妝很豐富，有1.6兆的資產以及超一流的團隊」。

金融版圖更完整 玉山金有望成第5大上市金控

而目前玉山金旗下擁有銀行、證券、創投，以及今年初才剛併購的投信，未來再加上壽險，金融版圖更加完整，玉山金資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第五大上市金控公司。

不過外界也擔憂換股合併，恐怕壓縮未來股利分配能力。對此黃男洲表示，玉山金去年股利發放1.2元，今年10月稅後獲利293.3億元，年增31%，意味獲利能力持續提升，未來仍會以現金股利為主。

台北／林品瑄、黃明聖 責任編輯／洪季謙

