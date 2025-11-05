玉山金480億全換股併三商壽！資產飆5.8兆 躍升第5大金控

玉山金確定併購三商人壽。（圖／TVBS）

玉山金控正式宣布將以全換股方式併購三商美邦人壽，成本預估高達480億元。根據雙方公司週三晚間共同召開的重訊說明，玉山金將以0.2486股換取1股三商壽，合併後玉山金整體資產規模將擴大至5.8兆元，一舉躍升為第5大上市金控公司。三商壽9.1萬名股東將持有8.31%玉山金股權。玉山金控董事長黃男州表示，保險業務若能與銀行、投信、證券整合，將使金控版圖更加完整。

這項併購案雙方公司董事會已達成共識，同意以換股方式進行合併。在傍晚6點半的重訊說明會上，三商壽創辦人暨董事長翁肇喜以感性的語氣表示，三商人壽是一個很棒的企業，萬一要嫁出去，嫁妝一定很豐富。

若以玉山金過去60天收盤價32.99元計算，每股換股收購價為8.2元，考量三商壽股本58.99億股，整體購併總價金約480億元。黃男州形容三商人壽就像是一個睡美人，現在只差王子的吻，而那個吻就是資本的注入。他強調，在較短的時間內，希望能讓三商壽的RBC（風險基礎資本適足率）回到200%以上。

面對外界擔憂換股合併可能會壓縮未來股利分配能力的疑慮，黃男州指出，玉山金去年股利發放1.2元，今年10月稅後獲利達293.3億元，年增31%，顯示獲利能力持續提升。他表示未來仍會以現金股利為主，但股利決定權最終取決於董事會。

雙方預計將在2026年1月23日召開股東臨時會，通過這項合併案。此次併購完成後，新的「玉山人壽」將正式誕生，為玉山金控增添新的業務領域，使其金融服務更加多元化。

