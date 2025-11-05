玉山金483億收購三商壽 黃男州：睡美人就差王子一吻

（中央社記者呂晏慈台北5日電）玉山金與三商壽董事會今天通過雙方合意併購，併購規模上看新台幣483億元。玉山金董事長黃男州表示，將提出增資承諾書，期能使三商壽明年順利接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），他認為三商壽就像「睡美人」，就差王子一個「吻」，而這個「吻」就是資本注入。

玉山金控與三商人壽今天晚間舉行聯合記者會，黃男州、三商人壽董事長翁肇喜率重要主管出席，會中宣布玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。

廣告 廣告

針對併購總額，黃男州說明，目前三商壽有58.995億股，而併購總額有很多種計算方式，金額與換股比率有關，若照目前的方式計算，三商壽會拿到玉山金股票約14.666億股。

根據三商壽公告內容，玉山金以三商壽每股8.20元為收購價格；換股比例是以11月5日為基準日，依基準日前60個交易日的玉山金普通股平均收盤價32.99元計算而得。依此估算，這樁收購案金額上看483億元左右。

黃男州透露，今天有董事會成員笑稱，三商壽就像「睡美人」，就差王子一個「吻」，這個「吻」就是資本注入，只要資本注入，睡美人就可以轉變為健康、活潑的美人，與玉山金共舞，邁向更美好的前程。

黃男州說，玉山金將提出增資承諾書，期能使三商壽明年順利接軌新一代清償能力制度（TW-ICS）；目前必須將三商壽資本適足率（RBC）補到200%以上，這個數額並沒有很大，但因還要與主管機關報告，因此不方便說明數額規模。

他說，根據金管會提出的ICS過渡措施，將有15年過渡期間，由於分散在15年間，可逐次以獲利、賣出的新保單慢慢來補充，只要是健康的經營，應該是可以逐漸補充。

對於未來股利政策，黃男州表示，玉山金連續兩年發出1.2元現金股利，今年前10月獲利達293.3億元、年增31%，顯示玉山金獲利能力不斷提升，未來股利政策還是會以現金股利為主，以「穩定現金股利發放」為原則，但也要能夠支持金控成長茁壯所需資金。

黃男州提到，期盼以獲利支持整體金控壯大，但也不能保證永遠都不會現金增資。他坦言，發特別股是備案選項之一，主軸仍是以獲利支持成長，同時，在併購前幾年金控需要資金的時候，也會做一點平衡。

媒體關注，由於翁家、陳家兩大股東合計約持有三商壽近5成股權，換股後將成為玉山金大股東，是否也將進入董事會。黃男州直言，未來三商壽9.1萬名股東將持有約8.31%的玉山金股權，而若以三商投控持股計算，將持有約2%的玉山金股權；董事選任是股東會的權利，且根據法律要求，本來就會平衡銀行、證券、保險專業的董事，讓董事會可以更多元。

面對上週玉山金股價暴跌，黃男州打趣說，上週因處於併購案的「緘默期」，股價的確有一些波動，「看到外資還是蠻狠的」，但同時玉山金也多了5.5萬名新股東，玉山經營團隊對此深深感激，未來仍會持續維持專業經理人經營的制度，並以銀行為主體，同時串連各子公司進行合作。

黃男州表示，觀察過去國內幾宗併購案，原則上併購者的股價幾乎都是跌的，因此，早有預期玉山金股票可能會有短暫跌幅，但他希望趕快做好整併、提升獲利、讓產品線更周全，「很短期的、小小的震盪，並不影響未來成長茁壯最重要的道路」。（編輯：林淑媛）1141105