玉山金7月1日除息！與三商壽換股比例微調 股東會今登場

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玉山金控除息交易日出爐！將在7月1日除息，想要參與除息的投資人，最晚要在6月30日買進，就能在7月27日領錢。另外，玉山金控與三商美邦人壽股份轉換案，也將調整換股比例，三商美邦人壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股(原公告為0.2486股)。

玉山金今天召開股東會，總經理陳茂欽指出，展望2026年，全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求 仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資 及家庭支出，並支撐實體經濟。臺灣作為全球 AI 及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品 出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀。

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玉山金去年淨收益917.1億元，稅後盈餘343.42億元創歷史新高，年成長 31.4%，EPS 2.12元、ROA （資產報酬率）0.8%、ROE （股東權益報酬率）13.05%，資本適足率 128.02%。

子公司玉山銀行、玉山證券、玉山創投稅後盈餘分別為 327.86 億元、26.1 億元及 1.2 億元，2025 年 7 月玉山投信加入，挹注金控 0.92 億元，銀行及證券 ROE 分別為 11.87%及 25.04%。

業務指標方面，金控總資產4兆 5165 億元。子公司玉山銀行 2025 年底總存款3兆7784 億元，成長12.95%，其中，外幣存款折合1 兆 2978 億元；總放款2兆 6302 億元，成長 12.57%；財富管理淨手續費收入154.2億元，成長 14.15%；逾期放款比率 0.15%，放款覆蓋率 826.42%。

玉山證券經紀業務市佔率 1.78%、融資市佔率 2.84%，主、協辦承銷件數共計 45 件。

此外，新加入的三商美邦人壽，總資產1.65兆元。

三商美邦人壽5月稅後淨利26.2億，稅後EPS為0.45元，累計前5月稅後淨利59.9億，稅後EPS為1.02元。

至於5月及累積前5月的FVOCI處分股票損益，分別為24.1億及38億元，主要受惠台股加權指數及美股上升，產生金融資產評價利益。

此外，國家發展委員會今(12)日於臺大醫院國際會議中心舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，由行政院副院長鄭麗君、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及美國在台協會（AIT）處長谷立言等共同出席。

玉山銀行由總經理林隆政代表參加簽訂儀式，展現玉山長期響應政府政策，積極參與本保證機制，支持臺灣企業強化海外佈局，並深化臺美供應鏈合作。

「企業投資美國融資保證機制」由政府與金融機構合作，提供企業最高5成的融資保證，並視個案條件核定費率與額度，協助企業取得海外投資的資金需求，玉山銀行已於5月8日董事會通過出資2500萬美元參與該機制。未來將配合政府專案以金融力量支持企業赴美投資。

面對AI時代來臨與全球產業鏈重整，企業在跨境佈局過程，常面臨跨國法令遵循、稅務規劃、在地服務整合等挑戰。為強化美國在地服務能量，玉山5月獲金管會核准將達拉斯辦事處升格為分行，佈建專業服務團隊，未來除既有洛杉磯分行，將串聯美國東西向服務網絡，透過授信支持及跨境資金調度平台，即時支援企業在美資金與業務需求。

目前玉山已於海外11個國家設立35個營業據點，並積極籌備印度孟買分行、加拿大多倫多分行及日本大阪出張所，持續擴展全球金融版圖。

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