玉山銀推動公平待客與跨域防詐 獲獨董肯定表揚

▲玉山銀董事長黃男州（右三）偕獨董與公平待客表現卓越的分行同仁合影。

為強化防詐及落實金融友善措施，玉山銀行第二年舉辦「2025年度公平待客暨服務品質交流研討會」，玉山銀行董事長黃男州及全體獨立董事親自表揚服務品質、金融友善及攔阻詐騙等方面表現卓越的分行與同仁。此外，玉山銀行總經理林隆政、獨立董事蔡英欣與公平待客原則推動委員會委員親赴分行視察，實地關注臨櫃關懷阻詐與無障礙設施等金融友善服務，肯定第一線服務人員堅守風險管理與顧客服務的專業表現。

為持續推動多元、包容且安全的金融環境，玉山銀行特別邀請社團法人臺灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟與臺灣障礙女性平權連線理事長周倩如，親身體驗銀行無障礙服務並給予意見回饋；同時，邀請無障礙體驗員周明老師與金融服務人員交流視障友善服務經驗。此外，透過專業醫療院所輔導，玉山銀行全台138家分行已全面取得失智友善組織認證，透過理解、同理與友善接待，提升金融服務的溫度與關懷。

配合政府打擊詐騙政策，玉山為國內首家導入臨櫃「指定聯絡人」服務的銀行，不僅積極與臺灣橋頭地方檢察署、新北市政府、新北地方檢察署及臺灣高等檢察署簽署專案合作備忘錄，落實全台可疑帳戶通報與金流分析，也與新北市政府地政局合作推動「地籍異動即時通」服務，協助民眾掌握不動產異動資訊。2025年前11個月，臨櫃成功攔阻詐騙案件累計約800件，成功守護逾7.3億元資產。未來將持續深化跨域防詐協作，強化整體風險控管效能。

透過研討會的深入交流，由上而下推動落實公平待客原則，並持續強化員工對於友善服務與防阻詐騙的專業知識，打造更安全且友善的金融服務環境。未來玉山將透過實際行動回饋社會，讓金融服務的價值延伸至公益關懷、顧客共好，與台灣社會一同穩健前行。