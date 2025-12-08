玉山銀攜手均豪精密加速永續轉型 啟動數位X金融供應鏈碳管理

面對全球氣候變遷挑戰，企業永續議題日益重要，減碳更從企業本身擴大至整體。玉山銀行攜手半導體製造大廠的重要供應商─均豪精密啟動「供應鏈數位化碳排管理計畫」，結合中心廠帶動能力、顧問輔導資源與永續金融工具，全方位支持供應鏈完成碳盤查並推動減碳行動，打造台灣供應鏈永續競爭力新典範。

玉山銀行作為均豪策略合作夥伴，不僅協助蒐集與分析供應鏈碳數據，更共同推動永續供應鏈融資方案，符合均豪減碳標準供應商將獲得差異化的貸款利率優惠，減輕融資壓力。同時結合玉山永續轉型平台專家服務，協助供應商有效落實碳盤查與目標制定，確保企業在達成合規要求的同時，實現低碳競爭優勢，為中心廠及供應鏈建立一條「合規、低碳且具競爭力」的永續路徑。

廣告 廣告

面對氣候變遷的挑戰，均豪精密表示，雖然公司範疇一、二的碳排放相對低，屬低碳製造產業，然而，供應鏈上下游活動所產生的碳排放占比卻極為龐大。實務上，多數中小企業並未受到即時法規要求，加上資源有限，往往難以自行完成碳盤查與減碳規劃。有鑑於此，均豪精密長期秉持「堅守企業永續價值，迎向共享未來」的使命，積極強化供應鏈韌性與責任治理，將範疇三減碳視為核心策略之一。為落實管理，近期導入「玉山ESG 供應鏈管理平台」系統，蒐集上下游供應商的碳排數據、建立完整數據基礎，作為未來供應鏈減碳路徑與目標設定的重要依據，均豪強調真正的淨零不是單一企業的責任，而是要仰賴一整條供應鏈的行動，我們希望帶著夥伴一同前行，而不是讓夥伴孤軍奮戰。

本次跨界合作結合均豪供應鏈的影響力與玉山在永續金融的專業，打造品牌、金融與供應商三方共榮的典範。在中小企業面臨「資源匱乏」與「操作困難」的挑戰下，均豪發揮示範作用，分享自身碳排管理經驗，促進整體供應鏈永續發展；未來，玉山將持續透過創新金融服務賦能供應鏈管理，協助台灣產業厚植ESG韌性，與企業夥伴共創綠色金融新願景。***