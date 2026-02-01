玉山銀畫家畫玉山 徵件

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及學生踴躍報名，期盼透過藝術家創意與動人的彩筆，彩繪玉山與音樂人文之美。

本次「畫家畫玉山」徵選主題聚焦玉山國家公園的生態景物與人文特色，並新增音樂主題，創作媒材包括油彩、壓克力及膠彩，期望透過豐富藝術創作的維度，傳達對自然環境永續以及藝術人文的關懷。徵件期間自即日起至7月17日(五)截止，採線上報名，分為「社會組」、「學生組」及「國際組」三大組別，具中華民國國籍者可報名參加「社會組」與「學生組」，海外藝術創作者及在臺外籍人士則可參加「國際組」。玉山盼匯聚來自世界具潛力藝術人才，以創新多元的視角，融合自然永續與音樂元素彩繪玉山，表現具生命力的玉山之美。