玉山銀行受託菩月樂齡公益信託捐贈聖心教養院設施設備

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣聖心教養院今8日舉辦玉山銀行受託「菩月樂齡公益信託」慈善捐贈活動，玉山銀行李立偉資深經理代表出席參加捐贈儀式，並邀請嘉義縣社會局張翠瑤局長、顧問林文正伉儷等人見證設備更新後的新風貌。

聖心教養院是嘉義縣首家立案的身心障礙福利服務機構，服務對象包含中高齡重度、極重度智障或多重障礙對象，以及0至6歲發展遲緩兒童。迄今已創立35年，房舍及設備均日漸老舊，亟需社會資源挹注，提升住民生活品質。

玉山銀行長期深耕嘉義，對兒少、老人公益活動推動不遺餘力，在聖心顧問林文正引介下，玉山銀行受託的「菩月樂齡公益信託」捐助208萬6650元協助汰換重要設備，其中院區米倉汰換冷藏儲存設備，使白米得以維持保存品質；另新增住民起居空間隔簾，強化個人隱私與生活尊嚴；同時導入身心障礙者「易讀版教材」，培訓員工正確使用易讀版，提升溝通能力。

李立偉表示，感謝有機會讓玉山銀行結合「菩月樂齡公益信託」的資源來回饋台灣這塊土地，這是玉山ESG企業公民責任的具體實踐。這次合作減輕機構設備更新的負擔，大幅改善教保空間的通風性，未來也將持續在公益領域努力，回應社會大眾的信任。

黃麗君院長指出，深切感謝玉山銀行及「菩月樂齡公益信託」長期以來關懷弱勢，尤其協助更換教保大樓的冷暖氣設備，讓院生在活動過程更舒適，聖心教養院將持續精進服務，與社會各界攜手打造更具支持性的照護環境，為身心障礙朋友創造更友善溫暖的生活空間。

圖：嘉義縣聖心教養院今8日舉辦玉山銀行受託「菩月樂齡公益信託」慈善捐贈活動，玉山銀行李立偉資深經理代表出席參加捐贈儀式，並邀請嘉義縣社會局張翠瑤局長、顧問林文正伉儷等人見證設備更新後的新風貌。（記者吳瑞興翻攝）