玉山銀行「達拉斯代表處」開業 助攻台商北美布局
財經中心／綜合報導
因應企業全球化布局，玉山銀行，為進一步擴展北美金融服務網絡，在達拉斯代表人辦事處正式開幕，將偕同洛杉磯分行，提供當地顧客更即時與完善的金融服務，也能更有效協助台商供應鏈布局美國市場，打造便利的跨境金融平台。
主持人：「321請啟動。」
台上眾人齊聚，進行啟動儀式，因應企業全球化布局，台商對美國加速投資，玉山銀行也插旗北美，在美拉斯創立代表人辦事處正式開幕。
玉山金控董事長黃男州：「目前我們已經在加州LA設有分行，達拉斯在整個德州來講，是最重要的交通的樞紐，而且也逐漸的成為金融中心。」
玉山銀行自2000年在洛杉磯設立第一家海外分行。（圖／民視新聞）
合唱團上台獻唱助興，為了打造更便利的跨境金融服務，玉山銀行自2000年在洛杉磯設立第一家海外分行後，持續在北美擴展。達拉斯的代表人辦事處正式開幕典禮，不只當地官員、台灣商會、美國企業和台商代表都到場，見證盛大時刻。
玉山金控董事長黃男州：「目前我們LA，已經有25年服務的經驗，對整體加州的狀況，有相當的瞭解，現在我們設立了達拉斯代表人辦事處，當然我們可以收集更多的資料，瞭解當地顧客的需求，當顧客真的有金融服務的時候，也可以串聯LA，來做一個整體的服務。」
玉山銀行除了貼近當地商情，也串聯洛杉磯和全球據點。（圖／民視新聞）
在達拉斯設立代表人辦事處，玉山銀行除了貼近當地商情，也串聯洛杉磯和全球據點，提供即時金融服務，更能幫助台商布局美國市場。
更多民視新聞報導
詐騙集團踢到鐵板！土城警銀化身守門員擋「億元」詐騙
普發現金開放登記入帳與ATM領現 銀行祭抽獎優惠
普發1萬選玉山 加碼抽iPhone 17 Pro、日幣10萬、刷卡金
其他人也在看
掌握趨勢的風口思維 從需求洞察到商業創新 達成高速成長的四階段執行攻略
什麼是人才斷層？為何它正成為轉型的隱形殺手？在數位化與產業革新速度日益加快的背景信傳媒 ・ 15 小時前
中韓元首會 習近平：對韓政策連續穩定
韓國總統李在明和中國國家主席習近平1日在韓國慶州舉行會談。習近平表示，韓國是中國的合作夥伴，中國將保持對韓政策的連續性和穩定性。李在明在會談時表示，希望韓中兩國加強戰略溝通，促使北韓重返對話。中時財經即時 ・ 14 小時前
秋冬「甜甜圈」戰開打！「爆餡、烤布蕾、聯名」各有特色
秋冬「甜甜圈」戰開打！「爆餡、烤布蕾、聯名」各有特色EBC東森新聞 ・ 11 小時前
「新潮同樂會」新北據點！長輩活力展成果、藝人同歡掀高潮
財經中心／陳致帆、戴亞倫 新北報導寶刀未老！新北「樂齡共融新潮同樂會」在板橋登場，長輩們表演、手作展加上互動遊戲，現場氣氛嗨翻天，更邀請實境節目主持人，董志成等人來到現場和長輩互動玩遊戲，新北市長侯友宜也親自來同樂，展現不老精神！舞台上主持人排排站，身穿藍色旗袍洋裝，男扮女裝，還有浮誇眼妝藝人董月花，一出場就成了全場焦點！一旁還有王少偉、董仔3人帶著長輩大玩深蹲、甩手等互動遊戲，平常有在運動的長輩們全都難不倒，活力十足，玩得不亦樂乎。另一邊也熱鬧滾滾，丟沙包、疊杯子、手工編織包、香皂手作應有盡有，還有一系列闖關遊戲，這些都是長輩們成果發表。新北市府關懷長輩，和地方、民間團體合作，在各地據點推出一系列健康課程，讓長輩們動手又動腦。台灣新希望關懷協會執行長呂建德：「來到這邊，他們可以很安全很健康，而且能夠運動，有動態課程，然後再來有許多的靜態課程，許多的各種的讓他們有醫療法，動物輔療還有化妝輔療，讓他透過各式各樣的課程，他能夠幫助他認知促進，他能夠智慧的量測，幫助他能夠越來越好」。長輩們不只表演精彩、也展示手作。（圖／民視新聞）新北市長侯友宜親自走進攤位，和長輩們一起互動！新北「樂齡共融新潮同樂會」在板橋熱鬧登場，長輩們不只表演精彩、展示手作，今年新北更首創銀髮實境秀，讓長輩不只在據點展現活力，也能上螢幕挑戰新鮮事，用行動證明不老精神！新北市長侯友宜：「讓長輩能夠在這塊土地，開心非常重要，里里有銀髮俱樂部，已經做到1202個，超過我們所有的理1032個里，社區照顧關懷據點有625個地方，都是全台灣最多的地方」。侯友宜走進攤位和長輩們一起互動。（圖／民視新聞）一系列寓教於樂的活動，讓長輩們活到老、學到老，不只動得開心，也越活越年輕，寶刀未老。原文出處：「新潮同樂會」新北據點 長輩活力展成果、藝人同歡掀高潮 更多民視新聞報導粿粿道歉片認了1事 「離婚主因」全說了！日女旅遊「狂掃台味戰利品」！驚人家當曝光全網笑了：真的超台出國託運行李5大地雷！地勤親揭「1情況」急提醒：不會賠民視影音 ・ 13 小時前
曼達尼華埠拉票 與老人打太極 獲李榮恩、馬泰力挺
距離11月4日紐約市長大選僅剩數日，民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)於10月31日走訪曼哈頓華埠「格蘭...世界日報World Journal ・ 17 小時前
＂一騎出發吧＂！ 台中自行車嘉年華登場 逾1700人參加
中部中心／張喬羿、羅宇翔、林子翔2025台中自行車嘉年華，熱烈登場！活動已經邁入第9屆，這次從東勢客家文化園區出發，沿路經過，大甲溪的花梁鋼橋、九號隧道等知名景點，騎向終點后里馬場的凱旋門，今年也擴大規模，參加人數超過1700人！民視 ・ 15 小時前
「里瓏好啊！」台東關山好物西門町亮相 黃仁力推「慢活小鎮」魅力
為推動地方創生與振興觀光旅遊產業，台東縣關山鎮公所今（1）日下午2點特別帶領在地業者北上，在台北西門商圈誠品生活武昌店舉辦「里瓏好啊！產品推廣暨成果發布記者會」。國民黨平地原住民立委黃仁特別推薦包括關山米、小米、香丁和紅藜等關山鎮生產的眾多優質農產品，「吃了都會感覺從從容容，不會匆匆忙忙！」。警政時報 ・ 15 小時前
週末別亂跑！14縣市強風特報 恐現8級以上陣風
中央氣象署今（1）日下午4點38分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，1日下午至明（2）日晚上期間，全台14個縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，已發布黃色燈號警戒。中天新聞網 ・ 15 小時前
新店社區災後復原初完成 50名住戶2日將返家園
（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市新店區錦繡、碧瑤社區間的擋土牆，因連日大雨坍塌；市府今晚表示，目前邊坡加強防護及排水作業都已完成，經評估確認安全無虞。明天上午20戶、50人將可先返回整理家園。中央社 ・ 12 小時前
寵物進入中老年期？這5大症狀與健康問題不可輕忽
火報記者 張舜傑/報導 許多飼主常覺得家裡的毛孩「好像還像以前一樣活潑」，但隨著年齡增長，身體與心理都在悄悄改 …火報 ・ 18 小時前
視障選手展現生命樂章 瀚邦盃才藝賽綻放光芒
（中央社記者黃旭昇新北1日電）第16屆瀚邦盃視障星光大道歌唱暨樂器總決賽，全台及金門的視障參賽者今天齊聚一堂，以歌聲與樂音詮釋生命故事。賽事結果今晚出爐。歌唱組冠軍為周軒瑋，樂器組冠軍為許育豪。中央社 ・ 13 小時前
全代會藍黨員竟在校園"吞雲吐霧" 菸蒂丟滿地
政治中心／綜合報導國民黨主席交接典禮就辦在成功高中，不過有網友發現，黨內人士竟然在校園裡集體抽菸，甚至還將菸蒂亂丟在地，綠營議員痛批實在糟糕，因為根據菸害防治法，高中以下教育場合全面禁菸，最高可處一萬元罰鍰。民視 ・ 13 小時前
澎縣湖西鄉社區成果展 6代表分享特色
澎湖縣湖西鄉公所今（1）日在鄉公所2樓禮堂，舉辦「社區營造成果發表會」。邀集6個參與社區共同分享在地實踐的歷程與成果，呈現居民凝聚力與地方創生能量。此次成果發表會由6個社區的代表分別上台簡報，依現場分享順序為鼎灣、中西、青螺、尖山、成功、菓葉，內容涵蓋文化保存、環境改造、社區關懷、母語教育、食農漁教自由時報 ・ 18 小時前
巴林亞青運初試啼聲 林巧鈴一舉奪金獲表揚 (圖)
苗栗縣大同高中田徑女將林巧鈴（右）首度入選國家隊就在巴林亞青運田徑女子400公尺跨欄項目打破大會紀錄奪金，31日開心接受苗栗縣長鍾東錦（左）表揚並頒贈獎勵金。中央社 ・ 1 天前
「粉紅超跑」吸人潮.道路人山人海 新北人：難得一見
新北市 / 綜合報導 「粉紅超跑」今（1）日從新北市的土城前進板橋，下午2點左右，土城北辰宮與板橋慈惠宮完成交接。一路上有許多香燈腳追隨，許多路段都人山人海，讓車流量相當高的板橋，出現這難得的壯觀景象。不過現場還是有一些民眾，沒有按照路線違規穿越馬路，讓宮廟人員忍不住廣播制止，這樣真的很危險。巷弄裡人潮擠得水洩不通，他們全是追隨白沙屯媽祖的香燈腳，再往遠處望過去同樣人山人海，粉紅超跑前進板橋短暫停駕亞東醫院，信眾們趕緊跟上腳步，白沙屯媽祖睽違多年再次前往新北，即使在都會區依舊擁有高人氣。民眾說：「基本上新北很難得這麼熱鬧，所以共襄盛舉我覺得很開心，因為之前其實都走大甲媽比較多，然後這次第一次跟白沙屯(媽祖)，很幸運地就跟到了新北。」、「沒有看過這麼多人，而且我相信從這裡開始，沿路一直到慈惠宮，應該都是這樣子的人潮。」這景象讓雙北民眾直呼難得一見，還有許多人搭乘捷運朝聖宗教盛事，不過看看板橋主要幹道南雅南路二段，雖然有部屬警力指揮交通，還是有人違規穿越車道，宮廟人員說：「會開單你知道嗎，這樣真的很危險，你不能為了自己方便，還很悠哉喔，歐吉桑你不要想走就走。」宮廟人員趕緊大聲制止，就怕發生祈求平安的贊境活動，反而發生意外，而白沙屯媽祖今日與「板橋媽」百年會香，晚上會駐駕在慈惠宮，因此府中路文化路到西門街路段，會進行道路管制。實際上鴻海創辦人郭台銘，時常參拜慈惠宮，這裡更是他兒時住過的宮廟，總統賴清德還有新北市長侯友宜，也都曾參拜，宗教盛事吸引信眾共襄盛舉，讓更多人看見媽祖的高人氣。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
台師大女足抽血案後續 周台英博士學位遭撤銷
（中央社記者陳至中台北1日電）台師大女足隊抽血案受社會矚目，涉案教師周台英除被解聘外，台師大續追查她的博士論文，認定論文研究對象包含未成年者，未取得家長同意，決議撤銷周台英的博士學位。中央社 ・ 10 小時前
激動痛哭！張維倩控在父親告別式「拉攏人脈」 張嘉玲火速致歉了
即時中心／顏一軒、李美妍報導民進黨新北市前議員張瑞山10月18日與世長辭，享壽71歲，同月30日於板橋殯儀館舉行告別式，現場氣氛莊嚴肅穆，包含總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、立委蘇巧慧、吳秉叡與張宏陸等人到場致哀。不過，張瑞山的女兒、現任新北市議員張維倩31日點名怒批同黨議員張嘉玲，在她父親的告別式上侵門踏戶、假公祭真作秀來拉攏人脈，惹出爭議。對此，張嘉玲稍早火速在社群平台上致歉。張維倩指控，很多人都臉書上、私訊問她，父親告別式會場上是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來，她本來想平息，但家中長輩和好友都說，這不是為自己，是張瑞山老議員的人生畢業典禮，不能忍氣吞聲。民進黨新北市議員張維倩稍早受訪時激動痛哭。（圖／民視新聞）她感嘆，「你們不能忍氣吞聲，我們很難過，也很憤怒，是什麼樣的人做得出這種沒人性的行為，為什麼有人要把爸爸告別式當作自己打知名度的秀場，誰能料到，如此失德之舉，竟是來自民意代表」。張維倩說，她竟無察覺，還得靠鄉親看不下去提醒，說她這個女兒不孝，讓爸爸的告別式淪為她人政治作秀、拉攏人脈的場合卻沒馬上阻止，「沒有先問一句，也沒有徵得任何同意，就帶著一堆助理堵在告別式出入口，工作人員請也請不走，做人真有這樣的道理嗎？什麼時候政治人物可以如此沒有底線？我說的就是妳，張嘉玲！出來面對吧！」她痛批，喪家的眼淚不該成為妳利用的工具，理性寬容不該成為妳張嘉玲欺負的對象，請妳向中和的鄉親交代，「妳張嘉玲在我爸爸告別式上的所作所為，毫無同理心的糟蹋我們家屬，妳很得意嗎？」對此，張嘉玲回應，悼念民主前輩，心中不捨，為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留一點時間，在外協助招呼長者及前來悼念之先進等，以表達哀悼與敬意。張嘉玲指出，之後併同雙和雲林同鄉會社團參加公祭結束後，前赴其他行程即行離開；造成喪家的不適，謹此深表歉意。原文出處：快新聞／激動痛哭！張維倩控在父親告別式「拉攏人脈」 張嘉玲火速致歉了 更多民視新聞報導最新！新北議員張維倩父親逝世 張瑞山享壽70歲LIVE／已故前新北市議員張瑞山告別式 總統、新北政要皆出席新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝民視影音 ・ 19 小時前
緬甸賑災難行能行 李金蘭奔走發放物資
緬甸在三月下旬發生七點九強震，短短兩分鐘又接連出現餘震，城市瞬間成為廢墟，災情慘重。因為當地政局不穩、軍事封鎖，外部救援一度受限，慈濟志工只能從各地串連，想盡辦法突破難關。慈濟志工李金蘭，是慈濟最...大愛電視 ・ 12 小時前
蕭旭岑:兩岸交流有望恢復至馬時期
記者王超群∕台北報導 國民黨副主席蕭旭岑指出，新任黨主席鄭麗文上任後，兩岸交流將有望…中華日報 ・ 10 小時前
助台商北美布局 玉山銀美國達拉斯代表人辦事處開業
（中央社記者蘇思云台北31日電）因應企業全球化布局，台商對美國加速投資，玉山銀行今天宣布，為進一步擴展北美金融服務網絡，玉山達拉斯代表人辦事處10月15日正式開業，將偕同洛杉磯分行提供當地顧客更即時與完善的金融服務，也能更有效協助台商供應鏈布局美國市場。中央社 ・ 1 天前