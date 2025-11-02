財經中心／綜合報導

因應企業全球化布局，玉山銀行，為進一步擴展北美金融服務網絡，在達拉斯代表人辦事處正式開幕，將偕同洛杉磯分行，提供當地顧客更即時與完善的金融服務，也能更有效協助台商供應鏈布局美國市場，打造便利的跨境金融平台。

主持人：「321請啟動。」

台上眾人齊聚，進行啟動儀式，因應企業全球化布局，台商對美國加速投資，玉山銀行也插旗北美，在美拉斯創立代表人辦事處正式開幕。

玉山金控董事長黃男州：「目前我們已經在加州LA設有分行，達拉斯在整個德州來講，是最重要的交通的樞紐，而且也逐漸的成為金融中心。」

廣告 廣告

玉山銀行「達拉斯代表處」開業 助攻台商北美布局

玉山銀行自2000年在洛杉磯設立第一家海外分行。（圖／民視新聞）

合唱團上台獻唱助興，為了打造更便利的跨境金融服務，玉山銀行自2000年在洛杉磯設立第一家海外分行後，持續在北美擴展。達拉斯的代表人辦事處正式開幕典禮，不只當地官員、台灣商會、美國企業和台商代表都到場，見證盛大時刻。

玉山金控董事長黃男州：「目前我們LA，已經有25年服務的經驗，對整體加州的狀況，有相當的瞭解，現在我們設立了達拉斯代表人辦事處，當然我們可以收集更多的資料，瞭解當地顧客的需求，當顧客真的有金融服務的時候，也可以串聯LA，來做一個整體的服務。」

玉山銀行「達拉斯代表處」開業 助攻台商北美布局

玉山銀行除了貼近當地商情，也串聯洛杉磯和全球據點。（圖／民視新聞）

在達拉斯設立代表人辦事處，玉山銀行除了貼近當地商情，也串聯洛杉磯和全球據點，提供即時金融服務，更能幫助台商布局美國市場。

原文出處：玉山銀行「達拉斯代表處」開業 助攻台商北美布局

更多民視新聞報導

詐騙集團踢到鐵板！土城警銀化身守門員擋「億元」詐騙

普發現金開放登記入帳與ATM領現 銀行祭抽獎優惠

普發1萬選玉山 加碼抽iPhone 17 Pro、日幣10萬、刷卡金

