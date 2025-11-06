玉山銀贊助五月天《回到那一天》台中演唱會 卡友享優先購票

喜愛五月天的歌迷朋友們，準備好玉山信用卡，把握難得機會搶票！

華人音樂天團MAYDAY五月天《回到那一天》25週年演唱會新年快樂版，將從12月27日起，連續兩週在台中洲際棒球場舉辦6場演唱會，演唱會門票將於11月9日上午11點於拓元售票系統開放售票。本次演唱會由玉山銀行金融業獨家贊助，為回饋廣大玉山卡友支持，所有場次皆特別規劃「玉山卡友專區」，提供所有玉山卡友可提前1小時於上午10點優先購票。

玉山表示，長期支持優質藝文活動，為感謝顧客對於玉山的支持，除提供玉山卡友獨家優先購票權益，只要使用玉山Unicard刷卡購買本次五月天演唱會門票，並透過玉山Wallet App優惠專區領取優惠券，即可享有購票金額5%的e point回饋。

玉山也推出五月天演唱會門票抽獎活動，凡使用玉山Unicard消費每滿1000元、線上買賣外幣、首次綁定LINE個人化通知或加入e.Fingo數位會員，即可享有五月天《回到那一天》演唱會-台中站門票抽獎機會。

