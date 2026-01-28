玉山銀2026「畫家畫玉山」畫作徵選 首獎100萬元

玉山銀行舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組等3大組別，並提供首獎最高100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及學生踴躍報名，期盼透過藝術家創意與動人的彩筆，彩繪玉山與音樂人文之美，為厚植藝術創作人才盡一份心力。

本次「畫家畫玉山」徵選主題聚焦玉山國家公園的生態景物與人文特色，並新增音樂主題，創作媒材包括油彩、壓克力及膠彩，期望透過豐富藝術創作的維度，傳達對自然環境永續以及藝術人文的關懷。

徵件期間自即日起至7月17日(五)截止，採線上報名，分為「社會組」、「學生組」及「國際組」三大組別，具中華民國國籍者可報名參加「社會組」與「學生組」，海外藝術創作者及在臺外籍人士則可參加「國際組」。

本次徵選各組將分別錄取首獎1名、特選1～3名、優選1～5名，頒發獎金、獎狀及得獎作品專輯，社會組總獎金最高350萬元，學生組總獎金最高140萬元，國際組總獎金最高美元13萬元。

「畫家畫玉山」系列活動自2012年首辦以來，已成功舉辦三屆並受到熱愛藝術人士與各界的熱烈響應，迄今累計超過5000件作品參賽，並於2022年首設國際組，吸引來自72個國家的海外藝術家踴躍參與。

