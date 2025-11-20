玉山降下初雪！飄雪30分鐘 日期略早於平均值

玉山今（19）日降下初雪了！根據玉山氣象站回報影像，可看見測站外天中陸續飄下雪花。氣象署表示，玉山氣象站在12時25分觀測下雪，降地面就融化、無積雪，直到12時55分下雪停止。

而玉山初雪最早是1986年的10月1日，最晚則是2023年的3月26日，玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值12月4日。

氣象署說明，玉山初雪的定義，是使用玉山站的固態降水資料，資料長度為1953年10月至2024年3月，分析每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄，即定義為玉山初雪日期。

廣告 廣告

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

對流旺盛！ 玉山東峰2山友遭雷擊 女頭破血流、男四肢無力

不斷更新／丹娜絲將挾風雨來襲 台東熱氣球嘉年華今下午活動取消

登玉山失足「墜50米邊坡」 男手抓樹枝幸獲救