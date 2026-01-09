玉山降雪了！「積雪1公分」美景曝光 置身銀白世界

▲ 圖／翻攝中央氣象署臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

受首波寒流達標影響，氣象署今(9)日透露，玉山氣象站在早上6點觀測到降雪，目前積雪已達1公分，美景也曝光。

氣象署表示，今日玉山氣象站在早上6點觀測有降雪現象並持續中，而據氣象署觀測資料，玉山風口截至上午8點出現零下5.4度，只見曝光的照片及影片，氣象站外白雪紛飛，彷彿置身銀白世界，實在太美。

氣象署也表示，今天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物；各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨。離島包含澎湖多雲時晴，15至16度；金門晴時多雲，10至15度；馬祖晴時多雲，8至11度。

近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

