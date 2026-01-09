玉山降雪了 「銀白世界」美景曝光！20縣市低溫特報

玉山氣象站今6時許觀測到降雪，8時仍在降雪中，可以看到氣象站壟罩在一片雪白中。（翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）

首波寒流來襲！中央氣象署透露，玉山氣象站今6時許觀測到降雪，8時仍在降雪中，可以看到氣象站壟罩在一片雪白中。此外，中央氣象署也對20縣市發布低溫特報，其中新北、桃園、新竹縣為橙色燈號。

中央氣象署今（9日）8時20分於臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文，「今（9）日玉山氣象站在早上6時觀測有降雪現象，8時降雪持續中。」並貼出玉山氣象站變成銀白世界的畫面，可見氣象站的牌子與周邊環境均被白雪覆蓋，加上白雪紛飛。

中央氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低；高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰、霧淞、結霜，若水氣條件配合，海拔3,000公尺以上及中部以北海拔2,500公尺左右或以上的高山不排除有零星降雪或下冰霰。

中央氣象署10時47分發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明（10日）上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率。氣象署提醒，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

非常寒冷的橙色燈號，範圍包含新北、桃園、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號則有基隆、台北、新竹市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、金門有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

截至11時12分觀測，南投縣仁愛鄉「合歡山頂」4時10分零下6.8度、南投縣信義鄉「玉山風口」3時40分與台中市和平區「雪山圈谷」1時零下6.7度、南投縣信義鄉「玉山」0時5分零下5.7度、台中市和平區「桃山」1時10分零下5.3度、花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界「合歡山」4時58分零下5.1度。

