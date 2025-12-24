玉山降雪如糖霜！耶誕連假衝一波 玉管處揭4保命關鍵

耶誕節至連假期間遇雪季，玉管處預估登山人潮將增加，提醒山友做好行前準備。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

耶誕節至連假期間，登山人潮增加，加上近期高山氣溫驟降，山徑上已鋪上糖霜般的白雪，美景當前，許多山友決定趁好天氣衝一波，恐怕因一時輕忽而增加登山風險。玉山國家公園管理處提醒，山友登山前務必做好萬全準備，切勿因假期或行程而勉強前行。

玉管處提醒，山友出發前應檢核自身體能，平時就要鍛鍊大小肌群，具備因應崎嶇地形的能力，關鍵時刻身體才撐得住；並須準備離線地圖，每位隊員都必須事先學會操作，確保在迷失方向時能自救；行程中應團進團出，確保視線內看得到前一位夥伴，也看得到後一位。

近期3000公尺以上高山容易降雪，登山要注意防寒和攜帶冰爪等裝備。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

另外，行走時務必專注路況，扭傷、跌倒與創傷，往往發生在自認不會出事、最輕忽的那一刻。也要懂得聽身體的話，遇到身體不適、失溫前兆或體力透支，請立即停止前行並撤退。

最後是做好保暖、嚴防低溫，尤其近期3000公尺以上高山容易降雪，冰爪、登山杖等裝備皆需熟練使用。玉管處表示：「高山寒風刺骨，保暖、防風、防水裝備缺一不可；摸黑風險高，請務必提早出發，避免因摸黑而增加風險。」

