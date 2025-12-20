玉山降雪！午後天氣好轉 吳德榮：明起兩波冷空氣接力南下北台轉濕涼

中央氣象署表示，今天（20日）各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，整體雨勢在下半天逐漸趨緩；各地高溫攝氏23至25度，低溫17至19度，感受舒適偏涼。氣象專家吳德榮說，明天（21日）及下周三（24日）兩波東北季風等級的冷空氣南下，北台灣轉濕涼。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署說明，今天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。

廣告 廣告

此外，玉山北峰今天清晨降雪，5時45分積雪累積達2.5公分，6時10分後轉為雨夾雪，7時50分轉雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今天中高雲正逐漸通過，北部平地先好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨、機率下午起亦逐漸降低；各地白天舒適、早晚略偏涼。

他說，最新模式模擬顯示，明天（21日）起東北季風等級的冷空氣南下（台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度），迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；下周一（22日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；中南部受輕微影響、晴朗穩定。下周二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周三至周五（24至26日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強1度，仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降。