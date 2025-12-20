玉山降雪！午後天氣好轉 吳德榮：明起兩波冷空氣接力南下北台轉濕涼
玉山北峰今天（20日）清晨降雪！中央氣象署表示，今天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，整體雨勢在下半天逐漸趨緩；各地高溫攝氏23至25度，低溫17至19度，感受舒適偏涼。氣象專家吳德榮說，明天（21日）及下周三（24日）兩波東北季風等級的冷空氣南下，北台灣轉濕涼。
氣象署說明，今天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。
玉山北峰今天清晨5時45分積雪累積達2.5公分，樹梢與地面一片銀白，6時10分後轉為雨夾雪，7時50分轉雨。氣象署在臉書貼文提醒，由於水氣層較深厚，今天上半天中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪的機率，前往山區請注意安全。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今天中高雲正逐漸通過，北部平地先好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨、機率下午起亦逐漸降低；各地白天舒適、早晚略偏涼。
他說，最新模式模擬顯示，明天（21日）起東北季風等級的冷空氣南下（台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度），迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；下周一（22日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；中南部受輕微影響、晴朗穩定。下周二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周三至周五（24至26日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強1度，仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降。
其他人也在看
變天倒數！三波東北季風連襲 專家：明起全台有雨
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署與氣象專家示警，受東北季風與南方水氣接力影響，台灣未來十天將面臨頻繁變天。今 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
明「冬至」冷空氣南下！北台灣轉濕涼 平安夜再迎東北季風
持續受南方雲系影響，今（20）天全台水氣偏多，各地大多為多雲時陰、降雨機率高，而明天就是二十四節氣的「冬至」，有一波冷空氣南下，北部、東北部轉濕涼，短暫影響受氣溫回暖，預計24日平安夜又有另一波冷空氣台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
張文攻擊案掀混亂！《衛報》關注煙霧彈來源
[NOWnews今日新聞]台北市人潮眾多的捷運台北車站、中山站，昨（19日）發生連環攻擊事件，27歲的張文先是在台北車站扔煙霧彈，接著轉往中山持刀攻擊，導致多人傷亡。多家外媒跟進報導，英國《衛報》則關...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 19
天氣》明變天下探13度 下波更濕冷時間曝
今天（20日）南方雲系持續影響，水氣偏多，各地偶有短暫陣雨，晚上起東北季風逐漸增強，北部降雨機率再提高；明天（21日）受東北季風影響，北台灣濕涼，平地低溫下探13度；下周二（23日）東北季風減弱，氣溫回升；下周三至周五（24至26日）另一波更強的冷空氣南下，北部再轉濕冷。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
好天氣倒數！ 明起變天「低溫下探13度」
今（20日）各地白天舒適、早晚略偏涼，整體天氣好轉，不過氣象專家吳德榮提到，明天東北季風等級的冷空氣南下，平地低溫恐下探13度，要注意。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北捷隨機傷人案5旬死者 台大：不像是炸彈造成
（中央社記者沈佩瑤台北19日電）北捷隨機傷人案，57多歲傷患不治，台大醫院晚間說明，死者的致命原因為出血性休克，傷口為約5公分的尖銳物刺傷，從右側肺葉貫穿至左側心房，研判「傷勢並不像是炸彈造成」。中央社 ・ 11 小時前 ・ 31
恐怖巧合！ 隨機攻擊點「撞上漫畫劇情」 作者：幾乎一樣
台北市發生恐怖攻擊事件，嫌犯在北捷北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。事件曝光後，知名作家梁紹先，在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，和他他過去創作的漫畫燃燒的西太平洋當中，爆...華視 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴總統、卓揆今探視北捷攻擊案傷者 警政署中午12:00說明案情進度
台北車站及捷運中山站周遭昨晚發生隨機傷人事件，賴清德總統今天上午9點依序前往台大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區探視北市隨機襲擊事件傷者及家屬，行政院長卓榮泰則前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，賴卓兩人並於11點聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，警政署暫定12點召自由時報 ・ 1 小時前 ・ 22
誠品書店外等女兒突遭重擊 婦人：背痛流血才知被刺
妨害兵役通緝犯張文19日傍晚在台北火車站、北捷中山站丟擲煙霧彈，還在中山站持刀攻擊乘客、路人，釀4死6傷。遭張文砍傷婦人驚魂未定表示，她當時在誠品書店外等女兒，突遭張文從她背後重擊，後來才發現背部流血，原來遭張文從背部捅了1刀。另有目擊者拍下張文手持利刃，蹲在斑馬線上，從背包內拿出煙霧彈，朝人、車丟自由時報 ・ 3 小時前 ・ 20
快訊/北車爆隨機殺人案 AIT緊急發出安全警示
台北捷運今天（19日）傍晚發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀砍傷路人，全案共造成4死5傷。對此，美國在台協會也對美國在台公民發出安全警示，表示若需要緊急服務的美國公民請致電AIT。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 79
遇突發危險不慌亂！黑熊學院：常備哨子、防身噴霧 熟記「逃躲打」原則
台北捷運台北車站與中山站今天(19日)連續發生隨機傷人事件，已造成9人受傷，其中4人重傷，震驚社會。黑熊學院提醒，周末人潮眾多，務必要提高警覺，同時也建議民眾平時要養成隨時觀察四周狀況外，也可以隨身常備哨子、防身噴霧，若遇突發危險，也要採「逃躲打」原則自保。 台北捷運位於台北車站M8出口以及中山站出口，今晚驚傳歹徒投擲煙霧彈並砍人事件，歹徒犯案後墜樓身亡。台北市長蔣萬安受訪指出，目前掌握嫌犯為本國籍，87年次，目前因通緝中，詳細犯案動機正在調查中。 由於適逢周五下課下班時間，台北車站以及中山站人潮洶湧，這起事件讓現場民眾驚恐不安。 遇危機愣住很正常但要思考防範之道 對於面對突發危險，黑熊學院晚間在臉書上貼文呼籲民眾務必提高警覺，同時也提供應對突如其來危機時的策略。黑熊學院表示，人遇到突如其來的危險會突然愣在原地很正常，這往往是人們正在收集、思考環境情報，重點是愣住「之後的行動」。 黑熊學院建議民眾未來應該要「提前建立觀念，例如給自己建立一套安全原則，同時要記住它。」 黑熊學院建議民眾可以採取「逃躲打」原則，「逃」是要離攻擊者越遠越好，保持安靜、低調離開現場。「躲」是躲進攻擊者看不到、進中央廣播電台 ・ 11 小時前 ・ 12
北車、捷運中山站隨機攻擊 嫌犯身亡 警搜租屋處查扣爆裂物材料
男子張文今天（19日）接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈，並闖入自百貨公司持刀傷人，最終自百貨公司墜樓不治。警方表示，已於張男租屋處查扣製造爆裂物材料，持續釐清犯案動機。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前 ・ 126
女高中生科展作品被發現抄襲遭取消錄取 台大修法：畢業後被察覺也可撤銷學位
台中一名女高中生今年錄取台大醫學系，被發現科展抄襲，後遭台大撤銷資格。台大今天（19日）教務會議修法通過，詳列這類事件各階段處置方式，即便學生畢業後才被察覺，也可撤銷學位。情節重大甚至可送司法單位處理。台大教務處表示，修法參考《學位授予法》等相關條文規定，非台大獨創。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前 ・ 68
憲法法庭判《憲訴法》修法違憲 蔡宗珍等3大法官質疑5人憲判無效
憲法法庭今天（19日）判決憲法訴訟法牴觸憲法，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提出公開法律意見書，認為憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。3人表示，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額的事實，根本解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前 ・ 793
老闆閃到腰消失1個月！公告竟遇客人寫「藥方」 網友：太貼心了吧
近日有網友發文分享，一間常去的飯糰店老闆因「閃到腰」，將近一個月未營業，前幾天卻發現店門口公告的紙上多了一行字，仔細一看竟然寫著藥方，查詢後發現藥方中提到的「身痛逐瘀湯」確實存在，讓原PO直呼「真的很貼心」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 3
明冬至變天轉雨！「連2波冷空氣南下」凍到年底 平地低溫下探13度
中央氣象署指出，今（20）日南方雲系北移，臺灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨。明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
拚到滑倒邱相榤帶傷奮戰仍惜敗！王齊麟不滿：場地不改善超危險還不給「噴」
體育中心／綜合報導BWF世界羽聯年終總決賽，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤在小組賽第三戰，面對世界排名第10印尼組合古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），邱相榤在關鍵決勝節滑倒傷到右膝仍奮力拚戰，但可惜台灣組合仍以19：21、22：20、15：21吞敗，賽後搭檔王齊麟也生氣PO文怒批「這場地很危險早就有問題」。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 1
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 21 小時前 ・ 323
納智捷案落槌！裕隆放手了 鴻華砸7億元成百分百子公司
納智捷案落槌！裕隆（2201）與鴻華先進-創（2258）今（19）日聯合召開重訊記者會，針對市場討論已久的納智捷（LUXGEN）給出最終答案，鴻華先進以7.876億元將全數股權吃下，納智捷品也仍將留存，人員也將全數保留，不過完成時間未定，仍待公平會審定，預計有望在明年初完成、第一季完成交割。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 39