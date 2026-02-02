玉山降雪！全台急凍13度 3千公尺高山銀白世界

玉山迎來今年入冬以來的降雪。中央氣象署表示，受到大陸冷氣團與華南雲系東移影響，玉山氣象站於下午5時20分開始降雪，持續至晚間7時20分才停止。

根據氣象署提供的畫面顯示，雖然降雪量不大，但白雪點綴在樹梢與地表間，在一片綠意中格外顯眼，讓玉山化身成銀白世界。

氣象署指出，今日北部及宜蘭地區整天有短暫降雨，中部地區下半天之後降雨也越來越明顯。

全台仍受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷。氣象署表示，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部及宜蘭高溫僅約16、17度，整天仍偏涼。

降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，白天逐漸轉為多雲天氣。

氣象署提醒，明天白天之前，若溫度與水氣條件配合，3千公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往高山民眾請留意道路結冰及路面濕滑情形。南投以北山區可能出現較大雨勢。

這波冷空氣預計3日白天開始減弱並回溫，華南雲系的水氣也將逐漸減少。週二開始風向轉為偏東風，週三到週五降雨趨緩。

不過好天氣維持不久，6日晚間將有鋒面接近並通過，新一波冷空氣影響下，北部將明顯降溫，北台灣再度降溫至16至17度，整天涼冷。東南部入夜後也逐漸降溫。

7日、8日水氣減少，將轉為乾冷型態。民眾需注意日夜溫差變化，適時添加衣物保暖。

