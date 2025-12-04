玉山零下2.7度！玉管處示警：主峰前400公尺路段冰痕明顯

玉管處表示，風口至主峰前約400公尺的路段冰痕明顯，難以行走。 圖：玉管處／提供

[Newtalk新聞] 受到東北季風與山區水氣影影響，近日玉山都出現0度以下的低溫，對此，玉管處表示，排雲山莊清晨氣溫為零下2度，玉山主峰測得零下2.7度，導致排雲山莊廣場結出薄冰，通往主峰的步道多處凍結，因此針對高山路況連續發布警示，風口至主峰前約400公尺的路段冰痕明顯，難以行走。

玉管處表示，目前正值高山雪季，積雪厚、結冰範圍廣，碎石坡與風口段風險最高，且玉山今天清晨再現低溫，排雲山莊清晨氣溫為零下2度，玉山氣象站測得零下2.7度，排雲山莊廣場結出薄冰，通往主峰的步道多處凍結，風口至主峰前約400公尺的路段更是冰痕明顯，難以行走。

因此只要未受陽光直射，步道結冰往往整日不融，清晨及陰雨時段尤其危險，目前正值高山雪季，積雪厚、結冰範圍廣，碎石坡與風口段風險最高，若缺乏雪地攀登經驗，或對冰爪、登山杖等裝備使用不熟練，面對濕滑路面時極易滑倒、跌落，行進風險大增。

另外，玉管處提醒，山友應評估自身狀況，不要因行程壓力或時間接近攻頂時段而勉強攀登，也應避免摸黑上山，以降低意外發生的可能，如天候惡劣，主動延期或取消行程；同時務必備齊防水、防風、保暖衣物，以防失溫。在結冰路段，建議由具備雪地經驗者帶隊，並熟練使用冰爪、登山杖，以確保行走安全。若路況不佳或身體不適，「安全撤退」是對自己與家人最負責任的決定，切勿為了攻頂而冒不必要的風險。

