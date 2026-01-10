玉山零下5.6度雪景曝光！氣象署：2500公尺高山可望再降雪

玉山今清晨錄得零下5.6度，氣象署發佈雪景照，展現放晴後雪覆玉山群峰的壯麗景象。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 全台清晨多呈現晴朗穩定，但寒氣逼人。根據交通部中央氣象署觀測，玉山氣象站在今(10)日清晨6時26分錄得零下5.6度極低溫。氣象署隨後於臉書專頁釋出多張美照，記錄放晴後玉山群峰被白雪籠罩的壯麗景象。

今日各區氣候部分，西半部呈現太陽露臉的好天氣，東方海面雖有雲系，但僅基隆北海岸與恆春半島有少許水氣。因大陸冷氣團影響，氣象署發布低溫警告，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署指出，昨(9)日玉山已有降雪記錄，由於下半天起東北風轉強，西半部山區雲量將由中層逐步增厚，若氣溫與水氣順利交織，2500公尺以上高山有望再度迎來冰霰或零星雪花。

