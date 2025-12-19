玉山青商會x中國信託慈善基金會舉辦「關懷弱勢 兒少圓夢」公益活動

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】玉山國際青商會昨日在水上鄉舉辦「關懷弱勢 兒少圓夢」計畫活動，結合水上鄉中庄社區「臺灣夢-兒少築夢基地」聖誕晚會，場面溫馨。

中國信託慈善基金會推動「臺灣夢計畫」，在水上鄉鄉長林緗亭的支持輔導下，中庄社區發展協會理事長陳武秋爭取成立「臺灣夢-兒少築夢基地」，就像孩子們的第二個家，提供課後陪伴、營養點心和特色課程，像農田教育、藝術手作等，培養孩子在地文化認同，也讓大人更安心工作。這個計畫透過在地志工的愛心，幫偏鄉弱勢孩子築起夢想，讓他們健康快樂長大，展現自信！

玉山國際青年商會秉持「訓練自己、服務人群」的精神，前往嘉義縣水上鄉中庄社區發展協會舉辦「關懷弱勢 兒少圓夢」公益活動，由現任會長貝柏勳帶領會友們親自走入社區，準備圓夢禮物，透過互動陪伴關懷在地弱勢兒少，鼓勵孩子勇敢追夢，為孩子們帶來溫暖與希望，水上鄉鄉長林緗亭等貴賓到場給同學們加油打氣。活動現場氣氛溫馨熱絡，孩子們燦爛的笑容，展現出社會關懷所帶來的正向力量。

圖：玉山國際青商會結合中國信託慈善基金會，昨日在水上鄉舉辦「關懷弱勢 兒少圓夢」計畫活動，結合水上鄉中庄社區「臺灣夢-兒少築夢基地」聖誕晚會，場面溫馨。（記者吳瑞興翻攝）