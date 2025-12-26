玉山飄雪！本島最凍下探10.1度 粉專：1/5至1/7恐寒流

入冬以來最強冷氣團席捲全台，玉山北峰已出現降雪景象，新北市石碇清晨溫度下探10.1度，台北測站也於昨晚降至13.1度，達到冷氣團標準。氣象專家表示，週末溫度雖逐漸回升，但跨年期間東北季風再度增強，北台灣可能在陰雨中迎接新年。更有氣象粉專預測，1月5日至7日可能有寒流等級的強烈冷空氣襲台！民眾應做好保暖準備，小心感冒找上門。

玉山今天凌晨飄雪。（圖片來源／氣象署）

入冬以來最強冷氣團來襲，全台各地溫度明顯下降，玉山北峰已出現降雪景象。新北市石碇地區清晨溫度下探至10.1度，台北測站也於昨晚降至13.1度，達到冷氣團標準。氣象署表示，雖週末溫度將逐漸回升，但跨年期間東北季風再度增強，北台灣可能在陰雨中迎接新年。氣象粉專更預測1月5日至7日可能有寒流等級的強烈冷空氣襲台。

廣告 廣告

入冬以來最強冷氣團已經席捲全台，不僅高山地區飄雪，平地溫度也急遽下降。玉山測站週五凌晨溫度下探至4.7度，玉山北峰在早上6點28分出現降雪，雖未完全覆蓋地面，但地板、儀器和植物上都宛如鋪上一層糖霜，呈現美麗的雪白景象

平地地區方面，週五最低溫出現在新北市石碇，僅10.1度。台北測站從週四下午16時30分就降至14.4度，晚間19時10分進一步下滑至13.1度，達到冷氣團標準。前氣象局長鄭明典表示，這是實實在在的冷氣團影響，其他地區也應該有明顯的低溫感覺。

跨年和元旦東北季風再增強，估北東轉濕涼。（圖／氣象署 )

氣象署預報員葉致均指出，北部和宜蘭地區整天溫度大約落在14至15度左右。隨著週末冷高壓逐漸出海，週六苗栗以北和花東地區溫度仍維持在20度左右，其他地區則開始回暖。週日各地溫度將回升至20度，但北部和東部依然偏冷。下週一、週二西半部高溫可達24至28度，但夜晚和清晨溫差可能超過10度，民眾仍需注意保暖。

下週二起，東北季風將再度增強。葉致均表示，北部和宜蘭地區溫度會略為下降，但其他地區影響不大。跨年期間，受到東北季風影響，30日後桃園以北、東半部和恆春半島都有降雨情形，北部和東部地區可能在陰雨綿綿中迎接新年。

週末冷氣團減弱，週日宜蘭有較大雨。（圖／氣象署）

雖然先前許多人認為今年冬天不冷，但氣象粉專提醒大家，至少要等過完一月再做討論。他們指出，2016年的霸王寒流前，12月也是近十年數一數二熱的，因此不要太早下定論。根據預報，跨年後1月5日至7日可能有達到寒流等級的強烈冷空氣，但由於時間尚遠，仍有變數。

隨著冷空氣一波波來襲，日夜溫差加大，民眾都應做好保暖準備，以防感冒。

更多 TVBS 報導

冷氣團強！「今晚至明早」最冷7.5度 太平山有望降雪

雪山初雪降臨！積雪1公分化身銀白世界 山友直擊

冬至遇天赦日！ 民俗專家：「80年一遇」轉運吉日

冷氣團週日最強勁！專家：輻射冷卻加成 低溫挑戰10度

