「玉山黃金種子計畫」於南投、台中啟用第197、198所玉山圖書館

▲玉山證券總經理陳烜台(右三)出席第197所玉山圖書館啟用典禮。

種下知識的黃金種子，開啟通往世界的門窗！閱讀是一切學習的基礎，舒適的閱讀環境，更是激發孩童學習熱情的關鍵。玉山銀行與玉山志工基金會長期推動「玉山黃金種子計畫」，11月18日分別於南投縣前山國小及台中市槺榔國小舉行第197、198所玉山圖書館啟用典禮，期望透過閱讀，陪伴更多孩童擁抱無限可能、累積翻轉未來的力量。

前山國小代理校長鄭菀宜表示，長期投資閱讀、深化書香教育，能為孩童的心靈帶來光亮，奠定學習與人生的重要基礎。玉山圖書館的設計以溫馨柔和的色調、流暢的空間動線設計，打造師生能自在閱讀、靜心思考的理想環境，邀請孩子們走進書香花園，培養閱讀的熱情與自信。在AI時代快速發展下，閱讀更成為拓展視野、深化邏輯思維及強化學習競爭力的重要資產。期待一顆顆知識的黃金種子，在玉山圖書館這片沃土中萌芽成長，化作引領台灣未來的璀璨希望。

槺榔國小校長王勝忠提到，閱讀是學習的根本，也是孩子厚植知識與拓展視野的重要途徑。擁有這座美麗又充滿希望的圖書館，孩子們能在優質的閱讀環境中，累積學習資本，提升理解與表達的能力，對未來的學習成效大有助益。學校將藉由推動閱讀，培養孩子的思考力與想像力，讓他們扎根家鄉、認同文化，並以自信與全球視野走向國際。HOPE198玉山圖書館不僅是一個閱讀的空間，更是夢想啟航的起點。槺榔的孩子，將因閱讀而看見更大的世界，邁向更加美好的未來。

玉山證券總經理陳烜台也分享，感謝玉山世界卡卡友及貴賓的長期支持與參與，玉山黃金種子計畫結合玉山志工、學校教師、家庭、社區民眾及各地政府的共同努力，致力為台灣培育更多希望的黃金種子，持續推動「英語手牽手」輔導計畫、「金融素養領航」課程、反毒教育及兒少關懷等，期望讓每一個希望的種子在愛與陪伴中茁壯成長，最終匯聚成繁茂森林，帶動更多正向改變。玉山將攜手更多志同道合的夥伴投入學童教育，共同支持計畫的長期經營與永續發展，發揮企業影響力，為孩子們打造更加精彩的未來。