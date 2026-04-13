玉山黃金種子計畫 18年造200圖書館

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玉山銀行、玉山志工及文教基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，18年來在全國打造200所玉山圖書館，13日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱〈天使〉，表達真誠感謝。

這場感恩活動邀請行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村蒞臨，世界卡貴賓、校長代表及共同投入夥伴參加。

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鄭麗君致詞中分享，教育平權的落實除政府的政策推動，更需要社會力量的深耕，「玉山黃金種子計畫」是一個將商業模式和社會公益結合的最佳典範，這200所圖書館是送給孩子最好的禮物，讓我們一起用閱讀照亮台灣，因為台灣可以讓世界更美好。

玉山金控董事長黃男州表示，匯聚各界的力量才能讓閱讀的能量逐漸擴大，圖書館從一個「點」，慢慢地變成「線」、再擴展成「面」，200所圖書館是一個新里程，未來將持續強化制度創新、深化師資與志工培訓、擴大教育夥伴和政府單位合作，也規畫將黃金種子計畫的溫暖拓展至海外，預計於柬埔寨、越南展開圖書館捐建，讓當地孩童也能透過閱讀獲得改變未來的機會。

長期支持閱讀教育的世界卡貴賓、用心陪伴孩子成長的學校師長、默默投入時間與心力的家長與志工，結合大家的力量，玉山黃金種子在全國200個據點，捐贈逾48萬本圖書，提供超過17萬名孩童溫馨舒適的閱讀環境，未來將持續攜手更多志同道合夥伴投入學童教育。