玉山、合歡山下雪了！銀白美景掀起追雪人潮

玉山降下白雪。圖／中央氣象署

受大陸冷氣團影響，今（27）晨各地出現10度左右低溫，加上水氣足夠，玉山、合歡山凌晨已降下白雪，絕美的銀白雪景吸引大批民眾前來追雪。

玉山下雪了！積雪1.5公分「絕美雪景」曝光

中央氣象署表示，玉山今日清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。中部以北3000公尺高山，今日仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，民眾若要前往高山，請多加留意下冰霰或結冰機率。

根據中央氣象署網站，今日玉山風口測站測出零下5.3度，為全台最低溫，其次為雪山圈谷測站零下4.9度。此外，玉山測站凌晨0時也出現零下4.1度低溫，目前為零下1.6度。

玉山下雪了。圖／中央氣象署提供

合歡山下整晚雪！「積雪30公分」追雪族大集合

合歡山26日整晚下雪，截至27日上午8時已經積雪30公分，松雪樓周邊積雪達9公分，相關單位已出動鏟雪車鏟雪。

武嶺今晨也陸續出現追雪人潮，相關畫面可見，民眾身穿羽絨衣，對著直播影像攝影機開心比YA，一旁車輛蓋上一層厚厚白雪，冰雪場景彷彿置身歐洲國家。

合歡山武嶺降雪，出現大批追雪人潮。圖／翻攝自台灣即時影像監視器YouTube

合歡山武嶺降雪，出現大批追雪人潮。圖／翻攝自台灣即時影像監視器YouTube

今晨各地低溫！金門下探10度以下 8縣市防強風

中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，今日北部、東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，上午局部地區有10度左右氣溫，金門縣更下探10度以下。提醒民眾多加留意早晚低溫導致呼吸道及心血管疾病，家中使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，農作物及水產養殖業也要注意寒害。

中央氣象署也針對苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣等縣市發布強風特報，自27日晨自28日晚上，嚴防平均風6級以上或陣風8級以上發生。



