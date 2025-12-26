玉山、合歡山降雪 銀白世界美翻

下雪了！大陸冷氣團發威，各地高山紛紛飄下雪花，玉山北峰26日清晨6時許飄雪約10分鐘，群峰彷彿撒上糖霜，合歡山小風口管理站、松雪樓與武嶺停車場都因下雪變成銀白世界，台東縣海端鄉向陽山區、嘉明湖山周邊中午也飄下皚皚白雪，雪霸國家公園武陵四秀線桃山山屋與新達山屋清晨也陸續降雪，積雪約4公分。目睹民眾興奮大呼「太幸運了！」

玉山北峰氣象站人員昨清晨6時許觀測到飄雪約10分鐘，入住排雲山莊的32隊80人，其中60多人成功攻頂後拍照分享雪景。玉管處提醒，因山區步道結冰霜，山友務必攜帶雪地裝備、穿戴保暖並注意安全。

合歡山昨日同時段斷斷續續下雪夾霰近1小時，松雪樓與武嶺停車場也成了白色世界，不少「追雪族」連夜上山守候，昨清晨時分出現冰霰，民眾立刻拿起手機拍照，並開心堆起雪人、雪鴨，甚至丟雪球打雪仗，直呼「太值得了！」小風口管理站還出動鏟雪車鏟雪；宜蘭太平山昨早開始間歇性降下冰霰，讓目睹美景的遊客直呼幸運。

台東向陽山區昨中午也悄悄飄下白雪，「熊出沒團隊」高山協作員姜旭燦說，中午12時30分行經嘉明湖步道、海拔約3000公尺的戒茂斯山時，突然飄下雪花、持續約10分鐘，他與山友直呼是「意外的禮物」。

嘉明湖山屋周邊也飄雪，不少參與手作步道的志工紛紛停下工作，拿起手機記錄難得的雪景，並期待冷氣團與水氣持續，盼一睹嘉明湖雪封的夢幻景色。

公路局指出，昨午4時起，合歡山公路翠峰至大禹嶺（台14甲18K至41.5K）路段實施預警性封閉，管制車輛只出不進，今天視天候及路況再決定「限加掛雪鏈」或「開放通行」，提醒用路人隨車攜帶雪鏈並小心慢行。