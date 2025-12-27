玉山、嘉明湖銀色世界如雪國 下週一高溫25度 跨年夜防雨襲

受到冷氣團南下影響，台灣高山地區出現降雪奇景，玉山清晨積雪深度達1.5公分，嘉明湖國家步道也被白雪覆蓋，變成美麗的銀色世界。目前冷氣團正逐漸減弱，週六全台最低溫出現在馬祖，僅有9.6度。氣象署預報，週六至下週一溫度將逐日回升，下週一各地高溫可達22至23度，中南部甚至可能上升至25度，但跨年期間將受東北季風影響，北部和東半部地區降雨機率較高。

嘉明湖被白雪覆蓋。（圖／林業署提供）

嘉明湖國家步道因氣溫降至零度以下，迎來難得的降雪景觀。從高處俯瞰，只見一片白茫茫的景象，山屋彷彿被蓋上了一層厚厚的棉被，天地一色的景象美不勝收。而玉山清晨也出現降雪，積雪深度達1.5公分，整個觀測站都變成了銀色世界。

氣象署預報員曾昭誠表示，目前台灣3000公尺以上的中部以北地區，以及宜蘭、花蓮等高山地區溫度仍然較低，部分地區仍有零星降雪的機會。27日全台最低溫出現在馬祖，只有9.6度，新竹縣為12.1度，新北市為12.2度，宜蘭和花蓮縣則為12.4度。

前氣象局長鄭明典指出，雖然冷空氣已經減弱，但因下雨天日照低，加上水滴蒸發吸熱，民眾仍會感到溼冷。曾昭誠解釋，通過台灣的中高層雲系仍然較多，因此台灣今天呈現較多雲的天氣型態，部分地區會有零星降雨。

把握下週一回暖。（圖／AI示意圖）

氣象署預測，週六到下週一的溫度會一天比一天回升，特別是下週一，白天各地高溫可達22到23度，中南部甚至可能達到25度。然而，下週二之後將有另一波東北季風南下，影響範圍將持續到跨年後的元旦假期，主要影響北部和宜蘭地區，造成雲量偏多、降雨增加及氣溫下降。

關於跨年當天的天氣，曾昭誠表示，當天將屬於東北季風影響的天氣型態，北部、東半部及恆春半島等地區的降雨機率都會相當高，迎風面的雲量也會較多。由於冷空氣將接力來襲，建議民眾把握下週一回暖的時刻，並隨時留意天氣變化。

