玉山「拉庫拉庫蕨之旅」青年營 瓦拉米踏查有熊森林

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山東部園區瓦拉米步道，沿途有蕨類與豐富森林資源，且是台灣黑熊重要棲地，還被稱作「有熊國」，為提升高中職學子對於玉山動、植物認識，園區將舉辦「拉庫拉庫蕨之旅」青年營，透過3天半的行程，讓學生體驗搭篷宿營，踏查八通關東段古道，探訪黑熊活動痕跡，深化自然生態教育。

玉山國家公園管理處表示，營隊將體驗東部園區拉庫拉庫溪生態，「瓦拉米」步道係指八通關越嶺線東段，從步道入口經山風、佳心、黃麻至瓦拉米山屋，全長13.6公里的路段，「瓦拉米」(malavi)在布農族的語譯，是「跟著來做某事」的意思，但若以日文(walami)語譯，則為「蕨類」之意，因此從山風至瓦拉米的蕨類與林相豐富，展現驚豔的生態色彩。

廣告 廣告

另因玉山東部園區是台灣黑熊重要棲息地，走訪瓦拉米有機會在樹幹上看到黑熊爪痕，透過實地踏查，將學習如何與熊和平相處，營隊也將以防熊噴霧與配戴熊鈴進行解說教育，建立與大自然、野生動物共存共榮觀念。

玉管處說，「拉庫拉庫蕨之旅」Youth Camp營隊報名自12月12日起至18日，活動日為2026年1月29日至2月1日，以及2026年2月6日至9日，共2梯次，各為3天半行程，報名對象為10至12年級高中職在學生，每梯次24名、額滿為止，詳情可上官網。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

屏縣驚傳民眾遭蟒蛇纏住脖子跌倒濺血 路人目睹急報案

北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

