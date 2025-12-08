玉山、永豐、第一、華南金前11月獲利續創新高 中信金EPS達3.76元！

金控11月暨前11月自結獲利陸續出爐，其中，中信金前11月自結稅後盈餘743.52億元，續創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）來到3.76元；同樣續創歷史新高的還有玉山金、永豐金、第一金、華南金。

中信金11月自結稅後盈餘70.08億元，累計前11月合併稅後盈餘743.52億元，EPS為3.76元，領先其他已公布獲利的金控，也是唯一突破3元的金控。

中信金表示，子公司中國信託商業銀行11月存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能佳，單月稅後獲利52.51億元；今年以來由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前11月稅後獲利520.44億元，年增15%，再創歷史新高紀錄。

子公司台灣人壽11月掌握市場行情，認列私募股權基金處分利益，單月稅後獲利15.28億元；累計前11月稅後獲利211.86億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值4.2%，匯兌損失增加，保險新契約保費則較去年同期成長44%。

玉山金控11月自結稅後盈餘29.4億元，累計前11月稅後盈餘322.8億元，創歷年同期獲利最高，年增34.47%，EPS來到2元。

主要子公司玉山銀行累計前11月稅後盈餘309.9億元，年增36.6%；

玉山證券23.3億元；玉山創投0.8億元；玉山投信1.7億元。

永豐金控11月自結稅後盈餘19.92億元，累計前11月稅後盈餘249.38億元，EPS來到1.87元。

主要子公司永豐銀行11月稅後盈餘12.66億元，累計前11月稅後盈餘190.22億元；京城銀行11月稅後盈餘3.33億元，累計前11月稅後盈餘6.7億元；永豐金證券11月稅後盈餘4.53億元，累計前11月稅後盈餘58.17億元。

第一金11月稅後盈餘21.1億元，累計前11月合併稅後盈餘255.16億元，每股稅後盈餘（EPS）1.77元，優於去年同期自結的1.72元，再次改寫歷史新高。

華南金11月合併稅後淨利19.83億元；累計前11月合併稅後淨利244.16億元，每股稅後盈餘（EPS）1.75元，改寫歷史同期新高。

元大金11月稅後盈餘32.11億元，累計前11月合併稅後盈餘333.38億元，每股稅後盈餘（EPS）2.5元，低於去年同期自結的2.63元。

兆豐金11月稅後盈餘16.31億元，累計前11月合併稅後盈餘319.91億元，每股稅後盈餘（EPS）2.16元，略低於去年同期自結的2.17元。

