即時中心／徐子為報導

氣象署指出，玉山氣象站於今（20）日中午12時25分許觀測到下雪，不過雪一降到地面就融化，直到12時55分停止下雪，歷時半小時，並無積雪。

玉山氣象站說明，有紀錄、最早觀察到初雪是在1986年10月1日，在今天之前，最晚則是2023年3月26日，玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日間，平均值落在 12月4日。

玉山初雪定義為，使用玉山站的固態降水資料，資料長度為1953年10月至2024年3月，分析每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄，即定義為玉山初雪日期。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／玉山「降下初雪」了！歷時半小時

更多民視新聞報導

認長榮「勤惰管理」過度 勞動部：10天內病假不得影響考績

中國女冒充菲籍當上市長！涉人口販運逃亡被捕 法院判刑出爐

前高層驚傳「帶半導體機密奔英特爾」 台積電董事回應了

